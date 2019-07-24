"Kimsenin terör örgütü üzerinden propaganda yapmasına izin vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Çocuklarımızın canına kıyan o bombayı yapıp oraya bırakan hainlerin bulunması için çalışmalar sonuna kadar devam edecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Çocuklarımızın canına kıyan o bombayı yapıp oraya bırakan hainlerin bulunması için çalışmalar sonuna kadar devam edecek. Kimsenin bu olay üzerinden terör örgütü üzerinden propaganda yapmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Tunceli'deki temaslarının ardından Ankara'ya dönmek için Elazığ Havalimanı'na gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, burada Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler ile bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşen ve kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan Engin Eroğlu'nun ailelerine yaptığı ziyaretleri değerlendirdi.

Yaşanan olayların acı olduğunu belirten Usta, devlet olarak hain terör örgütlerinin Türkiye'ye vermeye çalıştığı zararı bitirmek için çalıştıkları bir dönemde iki masum çocuğun canına kıyılmasının kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda hükümet olarak bölge illerin kadın milletvekilleriyle aileleri ziyaret ettiklerini söyleyen Usta, şunları kaydetti:

"Biz de bu duygumuzu onlarla paylaşmak, onların acısına ortak olmak, onlarla birlikte olduğumuzu, onların acısını hissettiğimizi, acılarını paylaşmak istediğimizi söylemek için yanlarına gittik. Hem baba Bekir kardeşimizi anne Cevriye hanımı elbette ki teselli etmek zor, iki yavrularını birden kaybettiler. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi onlarla pekiştirdik. Bütün köy halkı, Ovacık, ziyarette bulunduğumuz herkes bizleri büyük bir muhabbet ve misafirperverlikle karşıladı. Güzel bir ev sahipliği gösterdiler."

Bu tür olayların birlik ve beraberlik içerisinde çözülebileceğini vurgulayan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acılar bizleri birleştiriyor elbette ki ama gönül istiyor ki sevinçlerde mutluluklarda hep beraber olalım. Bu acılar bir daha yaşanmasın, bu acıların tekrar etmemesi için o çocuklarımızın canına kıyan o bombayı yapıp oraya bırakan hainlerin bulunması için de çalışmalar sonuna kadar devam edecek. Kimsenin bu olay üzerinden terör örgütü üzerinden propaganda yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu tamamıyla terör örgütlerinin tuzaklamış olduğu ve masum çocukların hayatına sebep olmuş bir olaydır."

Ülke bütünlüğüne kastedenlerle sürekli mücadele edeceklerinin altını çizen Usta, şöyle devam etti:

"Bunları bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama ben hissettim bugün Türkiye'nin farklı illerinden farklı kadınlar olarak oradaydık ve o birlik ve beraberlik sayesinde bu hainlere fırsat verilmiyor. Orada terör örgütünü lanetleyerek terör örgütünün yaptığı bu eylemin aslında bu ülkeyi bölmek için yaptığını onlar da farkındalar. Herkes çok iyi farkında. Buna fırsat vermeyeceğimizi o bölgelerimizden asla çıkmayacağımızı, o bölgedeki kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz ve büyüklerimiz ile her daim beraber el ele olduğumuzu göstermek için çok güzel bir tabloydu bugün. İnşallah bu acıları bir kez daha yaşamayız, bu son çocuk acısı olur, bu son evlat acısı olur, son ağlayan annemiz olur. "

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı

Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması

Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu