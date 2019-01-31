Kimsesiz Çiftin, Zorlu Yaşam Mücadelesi

Şanlıurfa'da, çeşitli nedenlerle kişisel bakımlarını ve yaşadıkları yerin temizliğini yapamayan Mehmet Salih ve engelli eşi Hacer Aslan, çöplüğe dönen evlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Şanlıurfa'da, çeşitli nedenlerle kişisel bakımlarını ve yaşadıkları yerin temizliğini yapamayan Mehmet Salih ve engelli eşi Hacer Aslan, çöplüğe dönen evlerinde yaşam mücadelesi veriyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Direkli Mahallesi'nde daha önce bir barakada yaşayan Mehmet Salih (60) ve Hacer Aslan (46) çifti, komşularının girişimi, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla aynı mahallede kiralanan bir eve yerleştirildi.



Yardım kuruluşları ve belediyelerin verdiğini gıda ve komşularının yardımıyla hayatlarını sürdürmeye çalışan Aslan çifti, hastalık ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı kişisel bakımlarını ve evlerinin temizliğini yapamıyor.



Çöplük haline gelen ve kokuların sardığı evde yaşamaya çalışan Aslan çifti, "bakımları" için yardım bekliyor.



Mehmet Salih Aslan, hasta olduğunu, psikolojik sorunlara sahip eşinin ise elinde ve ayağında engeli bulunduğunu söyledi.



Kimseleri olmadığını anlatan Aslan, komşularının kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını, zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini kaydetti.



Aslan, eşiyle 20 yıl önce evlendiğini dile getirerek "Eşimin eli ve bir ayağı engelli, bunun yanı sıra da aşırı kilolu. Son yıllarda da psikolojik sorunları başladı. Kendimize bakamıyoruz. Sağ olsun belediye ve komşuların yardımıyla yaşamaya çalışıyoruz. Evimiz kira ve çok kötü durumda. Evimiz çöplüğe dönmüş. Eşim ve ben çok kötü durumdayız. Yaklaşık 6 aydır yıkanamıyoruz. Nereye başvuracağımızı da bilemiyoruz. Evimizin ve bizim temizliğimiz için yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.



Türkçe bilmeyen Hacer Aslan da birkaç yıl önce babasını ve annesini kaybettiğini belirterek "Benim bir elim felçli, bir ayağım tutmuyor. Temizliğimizi yapamıyoruz. Eşimle çok sıkıntı içindeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

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