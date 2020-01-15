Kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördüler - Son Dakika

Kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördüler

6 saat önce

Mersin'de, Mezitli Belediyesi örgü evi kadınları, kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördü.

Kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördüler, System.String[]

Mersin'de, Mezitli Belediyesi örgü evi kadınları, kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ördü.


Örgü evinde kimsesiz çocuklar için atkı ve bere ören kadınlar, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak, bu yaptıklarımla çocukları mutlu etmek istiyoruz. Örgü evi olarak biz bir aile olduk. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan da gelip bizimle örgü örüyor. Gelmediğimiz zaman aklımız bile burada kalıyor. Bizim için terapi merkezi gibi. Başkanımız Neşet Tarhan'a bize böylesi bir imkan sağladığı için ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandılar.


Sosyal medyadan duyarak Osmaniye'den geldiğini söyleyen bir gönüllü ise "Kadınlara bir çağrım var. Böyle bir imkanları varken mutlaka değerlendirsinler. Zaten bir kez gelip burada çocuklar için örmenin, yeni örgü motifleri öğrenmenin hazzını bir kez yaşasalar asla vazgeçemez sürekli gelme ihtiyacı hissederler. Çıkın gelin. Şişinizi, örgü malzemelerinizi alın ve bu büyük kardeşlik buluşmasına ortak olun. Harika bir yer özellikle evde duran kadınlar için süper bir etkinlik. Bütün gönlümle tavsiye ediyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.


Örgü evi sorumlusu Şeyda Kiriktir de, "Örgü evimizde sürekli etkinliklerimiz oluyor. Bugün de kimsesiz çocuklar için öreceğimizi duyunca kadınlarımız akın etti. Sağ olsunlar örgü evimiz doldu taştı. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görünce çok mutlu oluyoruz. Güzel bir hediye ile onları sevindireceğiz" şeklinde konuştu.


Başkan Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan ise gönüllü kadınlar olarak her hafta buluşarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Bugün de yetiştirme yurdundaki çocuklarımız için örüyoruz. Yüreğimizin sıcaklığı kimsesiz çocukları da ısıtsın. Bütün arkadaşlarımız zevkle ve gönülden örüyorlar. Lütfen evlerde oturmayın gelin böylesi özel bir olaya birlikte imza atalım. Örgü evimiz hafta sonları dahil her gün açık. Evimizde oturmak yerine gelin hep birlikte örelim. Çok sıcak bir ortam var. Değişik eğitimler yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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