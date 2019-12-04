MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan Aile Eğitim Destek Merkezinde çalışan kadın kursiyerler, kimsesiz çocuklar için bez bebek ürüyor.



Çocukların bireysel gelişimlerine destek olmak, özgüvenli ve donanımlı olarak yetişmelerine katkı sunmak için Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan Aile Eğitim Destek Merkezinde farklı kurslara katılan kadınlar, kimsesiz çocuklar için bez bebek yapıyor. Aile Eğitim Destek Merkezinde yünlerle bez bebek yapan Bulanıklı kadınlar, bunları kimsesiz çocuklara hediye edecek.



Aile Destek Eğitim Merkezi Koordinatörü Özlem Bayramoğlu, haftanın bir günü ya da iki günü bütün kursiyerlerle beraber ihtiyaç sahibi çocuklara örgü bebek yaptıklarını belirterek, "Bunu kursiyerlerimiz gönüllü olarak yapıyorlar. Ailelere gidilen ziyaretlerde, hastane ziyaretlerinde olsun gönüllü olarak bütün kursiyerlerimizle berber yaptığımız bu bebekleri çocuklara veriyoruz" diye konuştu.



Bulanık Aile Destek Eğitim Merkezinde kimsesiz çocuklar yararına gönüllü olarak örgü bebek yapan Nazan Kulak, "Haftanın herhangi bir gününde burada, çeşitli ebatlarda bebekler örüyoruz. Kursiyerlerin ördüğü bebekler, 0-6 yaş arası bebek ve çocuklara verilecek. Haftanın herhangi bir günü gönüllü olarak burada bütün arkadaşlarımızla beraber kimsesiz çocuklar yararına bebek yapıyoruz" dedi.



Kursiyerlerden Gülşah Doğan ise, Aile Destek Eğitim Merkezi kuaförlük kursuna katıldığını söyleyerek, "Buradan çıktıktan sonra eve gitmeden önce kimsesiz çocuklar yararına bebek yapıyoruz. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Bunları yaptığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu. - MUŞ