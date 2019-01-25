Son Dakika Haberleri: Kimsesiz Çocuklar Trabzonspor Antrenmanında

Kimsesiz Çocuklar Trabzonspor Antrenmanında

1 saat önce

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis biriminin geliştirdiği proje kapsamında kimsesiz çocuklar formalarıyla birlikte Trabzonspor'un antrenmana gitti.

Kimsesiz Çocuklar Trabzonspor Antrenmanında, System.String[]
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis biriminin geliştirdiği proje kapsamında kimsesiz çocuklar formalarıyla birlikte Trabzonspor'un antrenmana gitti. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanını Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis biriminin geliştirdiği proje kapsamında kimsesiz çocuklar formalarıyla birlikte antrenmanı ziyaret etti. Minik Trabzonsporlular Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Özel Harekat polislerinin de yer aldığı organizasyon sonrasında teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Trabzonspor, Spor
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