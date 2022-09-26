KİMSESİZ ÇOCUKLARA TAM DESTEK SEVİM ALAN - Son Dakika
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KİMSESİZ ÇOCUKLARA TAM DESTEK SEVİM ALAN

26.09.2022 17:11
KİMSESİZ ÇOCUKLARA TAM DESTEK SEVİM ALAN

Güzellik sektörünün önde gelen isimlerinden Sevim Alan, örnek teşkil edecek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Alan, akademisinin kapılarını 18 yaşına gelince yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlere açtı. 3 aylık eğitime alınacak olan gençler, başarılı olmaları halinde Sevim Alan Güzellik Merkezi şubelerinde işe alınacak.

Türkiye genelinde 50 şubesi bulunan Sevim Alan Güzellik Merkezi zincirinin kurucusu Sevim Alan, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Alan, güzellik sektörüne eleman yetiştiren Sevim Alan Akademi'nin kapılarını yetiştirme yurtlarında büyüyen gençlere açtı.

YEMEK VE KONAKLAMA İMK NI

Aileleri olmadığı için yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 18 yaşına gelince bu yurtlardan ayrılmak zorunda kalan gençlere yardım eli uzatmak ve onları topluma kazandırmak isteyen Sevim Alan, projesini yurt müdürleriyle görüşerek hayata geçirdi. Proje kapsamında; gençlere 3 ay boyunca eğitim verilecek. Bu süreçte gençlerin yeme-içme ve konaklama ihtiyaçları da karşılanacak.

ERKEKLERİ DE KAPSIYOR

Eğitimler sadece genç kızları değil, erkekleri de kapsayacak. Genç kızlara kalıcı makyaj, protez tırnak, estetisyenlik, güzellik uzmanlığı, cilt bakım uzmanlığı, erkeklere de resepsiyon hizmetleri, muhasebe, sosyal medya yönetimi alanlarında eğitimler verilecek. 3 ay sonunda hem eğitimlerde başarı gösteren hem de çalışmak isteyenlere Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin şubelerinde iş imkânı sunulacak. Böylece gençler meslek sahibi olacak ve yeni hayatlarında kimsenin desteğine muhtaç kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilecek.

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