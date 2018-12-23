Kimsesiz Çocukları Yalnız Bırakmadılar

Ankara Bolu
Dernekleri Federasyonu üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Pursaklar Saray
Çocuk Evleri Sitesindeki kimsesiz kız çocuklarının bir günlük ailesi oldu.
Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin
, Altındağ
ilçesine bağlı Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bulunan Marangozhane Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte 55 kimsesiz kız çocuğuyla kahvaltıda bir araya geldi. Ayrıca canlı müzik eşliğinde oyunlar oynandı.
Dernek Başkanı Bilgin, kimsesiz çocukların hassasiyetlerini her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, "Çocuklarımızın özel hayatına girmeyecek şekilde güncel konularda kahvaltıda sohbet ederek, canlı müzik eşliğinde karşılıklı oyunlar oynayarak onlara bir günlük de olsa anne baba olacağız. Ayrıca Aralık
ayı içerisinde doğmuş olan 10 kız çocuğumuz içinde doğum günü pastası keseceğiz." dedi.
Hayata atılmaları için çocukların meslek edindirme eğitimlerini desteklediklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:
"11-17 yaş grubundaki kız çocuklarına 18 yaşından sonra hayata atılmaları için eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerden birisi de kuaförlük kursudur. Bu kurs çerçevesinde kullanılacak malzemelerini temini için program içerisinde üyeleri arasında zarflarla bağışlar toplanarak, tutanak karışılığında müdürlüğe teslim edilecek."