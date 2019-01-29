Son Dakika Haberleri: Kimsesiz Çocukların Minik Elleriyle Yaptığı Ürünler Göz Kamaştırdı

Kimsesiz Çocukların Minik Elleriyle Yaptığı Ürünler Göz Kamaştırdı

1 saat önce

Bursa'da huzur evi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı el emeği ve göz nuru eserler görücüye çıktı.

Kimsesiz Çocukların Minik Elleriyle Yaptığı Ürünler Göz Kamaştırdı, System.String[]
Bursa'da huzur evi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı el emeği ve göz nuru eserler görücüye çıktı.

Minik çocukların ördüğü bebeklerden huzur evi sakinlerinin yakma sanatını kullanarak yaptığı resimlere kadar yüzlerce ürünün bulunduğu sergi 2 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sergiyi ziyaret eden vatandaşlar bu ürünleri çocukların ve huzur evinde kalan yaşlıların yaptığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Her biri sanat eseri ürünler göz kamaştırıyor. 'Nesiller Buluşuyor Projesi ve 'Minik Eller Yetişkin Gençler El Emeği Göz Nuru Eserler Sergisi' büyük ilgi görüyor. Sergide 600 ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergiyle ilgili bilgi veren Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "2019 yılı yaşlı yılı ilan edildi. Sergide yaşlılarımız ve çocuklarımızın yaptığı çok güzel eserler var. Sergide 600 adet ürün yer alıyor. Bu ürünlerin üçte birini rehabilitasyon merkezi ve huzur evindeki yaşlılarımız yaptı. Diğer kalan ürünleri de sevgi evlerimizde koruma ve bakım altındaki çocuklarımız yaptı. Çocuklarımız aldıkları eğitimler sonucunda bu muhteşem eserleri ortaya çıkartıyor. Sergimiz 2 Şubat tarihine kadar açık olacak" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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