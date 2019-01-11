Kimsesiz Vatandaşlar Kocaeli'nde Yalnız Değil
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi soğuk havalarda evsiz vatandaşlara yuva oluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Barınma Merkezi soğuk havalarda evsiz vatandaşlara yuva oluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ile birlikte kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi kimsesizlerin evi oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezi, yılın 365 günü mağdur vatandaşlara yuva oluyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, devriye atarak ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar ışığında sokakta kalan vatandaşları tespit edip merkeze teslim ediyor. Barınma Merkezinden Aralık
Ayının ilk gününden bu yana 167 vatandaş yararlandı. Aralık ayının ilk gününden bu yana 167 vatandaşın yaralandığı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi kimsesiz vatandaşlara sıcak yuva oluyor. 50 kişi halen Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezinde kalıyor. Barınma merkezinde ayrıca il dışından tedavi amacıyla Kocaeli'ne gelen 104 hasta ve refakatçisine konaklama hizmeti veriliyor. - KOCAELİ
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı
Gizemli Kazının Yapıldığı 'Kırmızı Ev' Yüzünden Mahalle Sakinleri Başka Yerlere Taşındı
Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters