Son Dakika Haberleri: Kimsesiz Vatandaşlar Kocaeli'nde Yalnız Değil

Kimsesiz Vatandaşlar Kocaeli'nde Yalnız Değil

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi soğuk havalarda evsiz vatandaşlara yuva oluyor.

Kimsesiz Vatandaşlar Kocaeli'nde Yalnız Değil, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi soğuk havalarda evsiz vatandaşlara yuva oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ile birlikte kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi kimsesizlerin evi oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezi, yılın 365 günü mağdur vatandaşlara yuva oluyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, devriye atarak ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar ışığında sokakta kalan vatandaşları tespit edip merkeze teslim ediyor. Barınma Merkezinden Aralık Ayının ilk gününden bu yana 167 vatandaş yararlandı. Aralık ayının ilk gününden bu yana 167 vatandaşın yaralandığı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi kimsesiz vatandaşlara sıcak yuva oluyor. 50 kişi halen Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezinde kalıyor. Barınma merkezinde ayrıca il dışından tedavi amacıyla Kocaeli'ne gelen 104 hasta ve refakatçisine konaklama hizmeti veriliyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Aralık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
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