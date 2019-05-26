Son Dakika Haberleri: Kimsesiz vatandaşlara refakat hizmeti

Kimsesiz vatandaşlara refakat hizmeti

5 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle kimsesiz vatandaşlara, resmi işlerinde refakat hizmeti sağlanıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle kimsesiz vatandaşlara, resmi işlerinde refakat hizmeti sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen "Geniş Ailem" projesi ile kimsesiz vatandaşlara resmi işlerinde refakat hizmeti veriliyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde evi hasar gören yaşayan 65 yaşındaki Mümin Karaaslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. "Geniş Ailem" projesi ile kimsesiz olan Karaaslan'a yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir etmeye başladı. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yaptığı prefabrik yardım talebinin onaylanmasıyla başlatılan inşaat çalışmalarının sonlanacağı süre boyunca Karaaslan, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir edilecek.

Kalp ve akciğer hastalığı bulunan Mümin Karaaslan, düzenli olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kontrole gidiyor. Amca'ya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesiyle Karaaslan'ın hastaneye gitmesi sağlanıyor. Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nden araçla alınan Karaaslan, hastaneye gidebiliyor.

Kendisine verilen hizmetten mutluluk duyduğunu söyleyen Mümin Karaaslan, "Evim hasar görünce Belediye bana sahip çıktı. Prefabrik evim bitene kadar kalacak yerim var. Hastalığım nedeniyle tedavimi ekipler eşliğinde yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:44 Kaynak: İHA
İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
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