Kimsesiz yaşayan adamdan haber alamayan komşular kapıyı kırdı, cansız bedeni ile karşılaştı

BURSA - Bursa'da kimsesiz olarak yaşayan Serkan Düzdenkaya'dan (42)haber alamayan komşuları evin kapsını kırarak içeri girdi. 40 yaşındaki adamı yarı çıplak vaziyette öldüğünü gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay, 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kimsesiz olan ve tek başına yaşayan Serkan Düzdenkaya'dan bir süre haber alamayan komşuları, evinin kapısını kırarak içeri girdi. Düzdenkayayı yarı çıplak vaziyette ve hareketsiz şekilde yattığını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Düzdenkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin içerisinde inceleme yapan polis ekipleri, oda içerisinde uyuşturucu madde kullanımına yarayan bir aparat ile boş kolonya şişeleri buldu. Yapılan incelemelerin ardından Düzdenkaya'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.