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Kimsesiz Yaşlı Adama Kaymakamlık Sahip Çıktı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Çaksına Mahallesi'nde tek odalı harabe evde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Ekşici'ye Yayladağı Kaymakamlığı sahip çıktı.

Kimsesiz Yaşlı Adama Kaymakamlık Sahip Çıktı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Çaksına Mahallesi'nde tek odalı harabe evde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Ekşici'ye Yayladağı Kaymakamlığı sahip çıktı.

Yayladağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri, ilçenin dağ mahallelerinden Çaksına'da rutin hane ziyaretleri sırasında Mehmet Ekşici ile karşılaştı.

Ekşici'ye yardım etmek isteyen SYDV görevlileri, kimsesiz yaşlı adamın kimlik bilgilerine nüfus kayıtlarından ulaştı.

Elektrik ve suyun bugüne kadar hiç bağlanmadığı, harabe bir evde oturduğu belirlenen Mehmet Ekşici'ye Yayladağı Kaymakamlığı iki odalı bir konteyner, ev eşyası ve kıyafet yardımları gönderdi. Ekşici'ye yaşlılık maaşı bağlanması için de işlemler başlatıldı.

İçerisinde bir buğday ambarı, bir eski yatak ve odunların bulunduğu harabe evin yakınındaki bahçeye konteyner evi kuran görevliler, Ekşi'yi yeni evine geçmesi konusunda bir süre ikna etmeye çalıştı.

Yaşadığı evinden memnun olduğunu ancak çatısının aktığını söyleyen Ekşici, "Eski evimi bırakırsam hırsız girer. Burada samanlarım var, eşyalarım var." diyerek bir süre teklifi reddetti.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Ekşici'yi konteyner evde yaşamaya ikna etti.

SYDV görevlisi Çağrı Bilgili, vakıf olarak Çaksına Mahallesi'nde rutin ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu sırada yaşlı adamı gördüklerini kaydeden Bilgili, şunları anlattı:

"Mahallede hane ziyaretleri yaparken Mehmet Ekşici ile karşılaştık. Hiç evlenmemiş, ana-babası yıllar önce ölmüş. Kardeşleri başka şehirde oturuyor. Bugüne kadar devletle hiç işi olmamış. Elektriği, suyu olmayan çok eski bir evde oturuyordu. Kaymakamlığımız konteyner evle beraber eşyalarını da tamamen yeniledi. Nüfus cüzdanı olmadığını beyan eden amcamızın bilgilerine nüfustan ulaşıp durumu vakfımıza bildirdik. Kaymakamımızın talimatıyla Mehmet amcaya konteyner ev getirdik. İçine eşyalarını yerleştirdik. Nüfus cüzdanı ve yaşlılık maaşı için başvuru yaptık. Elektrik ve suyun da en kısa sürede evine bağlanmasına yardımcı olacağız."

Yeni evini şaşkınlıkla gezen Ekşici de zamanını tam hatırlamadığını ancak 40 yıla yakındır aynı evde oturduğunu belirtti.

Yaz aylarında dağdaki bahçesine gidip geldiğini aktaran Ekşici, "Saman, odun satar geçinirdim. Tek başıma buradayım. Evimde aş, yoğurtlu çorba yaparak yaşıyorum. Elektrik olmadığından akşam ezanı okunduktan sonra uyuyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Hatay, Yayladağı, Kültür Sanat
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