Son Dakika Haberleri: Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi

Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi

46 dakika önce

Antalya'da vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi, 15 günlük yasal sürenin sona ermesi üzerine kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi, System.String[]
Antalya'da vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi, 15 günlük yasal sürenin sona ermesi üzerine kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki Ayışığı Plajı'nda 9 Şubat günü saat 08.30 sıralarında kıyıya vurmuş ceset gören işletme çalışanları durumu 112'ye bildirdi. Cesedin 24 Ocak'ta hortum faciasında denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'a ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve il jandarma komutanlığına bağlı su altı timi ekipleri geldi. Yapılan incelemede bir erkeğe ait cesedin, vücudunun üst tarafının olmadığı belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yaklaşık 15 gündür bekletilen ceset, bir yakınının çıkmaması üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından morgdan alınarak, Aksu İlçesi Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

Kemer, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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