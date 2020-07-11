Kimsesizler valilikte - Son Dakika

Kimsesizler valilikte

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Eskişehir Şubesi yöneticileri; yeni atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek "hoş geldiniz" dediler.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Eskişehir Şubesi yöneticileri; yeni atanan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek "hoş geldiniz" dediler. Şube Başkanı Yasemin Öztürk, yardımcısı Halime Korkut ve şube sekreteri Neriman Koç'tan oluşan heyet; vakfın çalışmaları ve Mihalıççık Yaşlılar Yurdu hakkında bilgiler verdi. Vali Erol Ayyıldız; vakıf ve Mihalıççık Yaşlılar Yurdu ile ilgili açıklamaları dikkatlice dinledi ve teşekkür etti. Ziyaret sonunda; Vakıf Şube Başkanı Yasemin Öztürk, Vali Erol Ayyıldız'a 'kimsesiz ihtiyar' tablosu taktim etti. - ESKİŞEHİR

Yasemin Öztürk, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kimsesizler valilikte - Son Dakika
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