Son Dakika Haberleri: Kimsesizlere el uzattılar
Son Dakika Güncel Haber

Kimsesizlere el uzattılar

1 saat önce

Bodrum'da sokakta kalan, huzurevi ya da bakım evine yerleştirileceği güne kadar barınacak yer ihtiyacı duyan kişilere sahip çıkmak ve mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Belediye tarafından kullanılan geçici barınma evinde kalan yaşlılar sağlık taramasından geçti.

Kimsesizlere el uzattılar, System.String[]

Bodrum'da sokakta kalan, huzurevi ya da bakım evine yerleştirileceği güne kadar barınacak yer ihtiyacı duyan kişilere sahip çıkmak ve mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Belediye tarafından kullanılan geçici barınma evinde kalan yaşlılar sağlık taramasından geçti.


Kumbahçe Mahallesindeki bir otelde 5 yılı aşkın süredir konaklayan bakıma ve yardıma muhtaç 30 kişi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal İşler Şefliği ekipleri sabah saatlerinde otele geldi. Geçmiş dönemde aralıklarla bakım ve taramaları yapılan bakıma muhtaç bireyler ile tek tek ilgilenen ekipler tansiyon ve şeker ölçümü yaptı. Sağlık ekiplerinin yakından ilgilendiği geçici barınma hizmeti verilen kişilerin bundan böyle sağlık durumlarının yakından takip edilerek haftada bir gün kontrolden geçirilecekleri bildirildi. Bodrum Belediyesi tarafından barınma ihtiyaçları karşılanan vatandaşlardan isteyenler saç ve sakal tıraşı yapılarak genel bakımdan geçirildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin ortak çalışması ile sağlık taraması ve bakım hizmetleri verilen yaşlılar ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi
Modacı Kemal Doğulu'dan Ahmet Kural'a sert sözler: Ağzından çıkan hiçbir şeye katılmıyorum Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:33:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimsesizlere el uzattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]