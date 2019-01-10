Kimsesizlere Ev, Öğrencilere Kütüphane

Kimsesizlere ev, öğrencilere kütüphaneTOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kafe akşamları kimsesizler için ev, öğrenciler için ise kütüphane hizmeti veriyor.

Kimsesizlere ev, öğrencilere kütüphane



TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kafe akşamları kimsesizler için ev, öğrenciler için ise kütüphane hizmeti veriyor.

Turhal'ın son yılların en soğuk kış gecelerini yaşadığını ifade eden işletme sahibi Samet Kılıçlar, "Turhal son yılların en soğuk günlerini yaşıyor. Bizde kimsesi olmayan, kalacak yeri olmayan hemşerilerimize, evde ders çalışması için uygun ortam olmayan öğrenci kardeşlerimize kafemizi açtık. İşletmemizde gündüzleri müşterilerimizi hizmet verirken geceleri nöbetçi arkadaşlarımızın güvenliğinde ücretsiz olarak kimsesizlere, öğrencilere hizmet veriyoruz" dedi.

Turhal'da insanlığın ölmediğini belirten Kılıçlar, Turhal halkı her zaman garibanın, fukaranın yanında olmuştur. Bizler karşılık beklemeden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bize verilen en büyük ödül ise sıcak içten bir gülümseme, o kardeşlerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturuyor isek en büyük kazancı elde etmişizdir" diye konuştu.

Kimsesiz vatandaşlar ile empati kurmaya çalıştıkları söyleyen Şef garson Yahya Atasoy, "İşletmemizi asıl sahibi olan kimsesiz vatandaşlarımıza açtık. Kendimizi ilk başta onların yerine koyarak bu uygulamaya koyulduk. Kafemiz geceleri açık kardeşlerimize ikramlarda bulunuyoruz. Onlardan hiçbir şey talep etmiyoruz. Bu soğuk kış günlerinde onların bir nebzede olsa da ihtiyaçlarını gideriyor isek ne mutlu bizlere" dedi.

İşletmenin gece boyu açık olmasından oldukça memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar ise "Dışarda hava çok soğuk, burası çok sıcak ve bizden ücrette alınmıyor. Bir yandan ders çalışabiliyor iken bir yandan ise ısınabiliyoruz. Bu tarz işletme sayılarının artması dileğiyle çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

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