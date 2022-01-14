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Kimsesizlere iş bulan imam "İŞKUR" gibi çalışıyor - Son Dakika

Kimsesizlere iş bulan imam "İŞKUR" gibi çalışıyor

14.01.2022 11:16
Kimsesizlere iş bulan imam "İŞKUR" gibi çalışıyor

Eyüpsultan'daki Hazreti Kaab Camisi İmamı Emin Kır, yardım eli uzattığı sokakta yaşayan kimsesizleri adeta "İŞKUR" gibi çalışarak meslek sahibi yapıyor.

Eyüpsultan'daki Hazreti Kaab Camisi İmamı Emin Kır, yardım eli uzattığı sokakta yaşayan kimsesizleri adeta "İŞKUR" gibi çalışarak meslek sahibi yapıyor.

Balat'ın surlarının arkasındaki camide 16 yıldır imamlık yapan Kır, görev yaptığı caminin kapısını sokaktaki evsizlere açtı. Kır, kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılıyor, dertleriyle dertlenip, onlara umut olmaya çalışıyor.

Kır, evsizler için caminin yanındaki alana önce bir banyo, sonra sıcak yatak imkanı sunduğu yaşam merkezi ve çay eşliğinde unutulmaz sohbetler için de oda yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Kır, kimsesizlerin bitkilerle vakit geçirmesi için sera kurdu.

Emin Kır, gönüllerine değdiği birçok insanı iş sahibi, bazılarını da hayırseverler aracılığıyla emekli yaparak yeniden hayata kazandırıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kır, 2006'da göreve başladıktan sonra camiden eve giderken yolda gençlerin, önünü kestiğini ve kendisinden çorba parası istediğini söyledi.

Birkaç kez kendisinden para isteyenlere yardım ettiğini belirten Kır, "Ardından onlar için bir şeyler yapmaya karar verdim. Bu insanlar için çorba, çay yapmaya başladım. Bu fikrimi de onlarla paylaştığımda bunu kabul ettiler. İyilik hareketimiz öyle başladı." diye konuştu.

Kır, ardından iyilik hareketinin her geçen gün büyüdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Caminin önüne gelen adamların üstü başı pis içindeydi. Onlar için banyo yaptım ve temizlenmelerini sağladım. Gelenlere sabunundan havlusuna, diş fırçasına, iç çamaşırına kadar veriyoruz. İnsanlar böylece temizlenmiş oluyor, temizlendikten sonra da insanın ruhu rahatlıyor. Buraya gelen insanlar rahat uyusun diye bir misafirhane de yaptık. Biz burada bütün insanlara dokunuyoruz, kötüsüne de iyisine de dokunuyorsun. Buraya gelen insanları ilk önce rehabilite ediyoruz. Burada kalmak istiyorlarsa kurallarımızdan bahsediyoruz. 'Bu kuralları kabul ediyorsanız size iş imkanı sağlayabiliriz' diyoruz. Kefil olup iş imkanı sağlıyoruz. Bir ay misafir olarak kalıyorlar, ardından ev tutup gidiyorlar. Serayı da kafalarının dağılması için kurdum. Bir insana yemek verebilirsin, banyo yaptırabilsin ama sonra ne yapacak... Beyni odaklandığı yerden çıkarmak için, ona bir şeyler göstermen lazım. Caminin etrafına bu nedenle yine vatandaşların tavsiyesiyle sera kurdum."

"Buraya her dinden insan geliyor"

Kır, kendisine birçok vatandaş ve sivil toplum kuruluşunun da yardımcı olduğunu aktararak, "Bu işler el birliğiyle yapılan işler. Herkesin katkısı oluyor." dedi.

İnsanlara dokunduğu için kendini şanslı gördüğünü vurgulayan Kır, şunları kaydetti:

"Bir insanı hayata kazandırdığım zaman dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. Bunu size tarif edemem. Bu insanlara ön yargısız bakalım. Buraya her dinden insan geliyor. Ben önce insan diyorum. Onun kaşına, gözüne, rengine bakmıyorum. Eyüpsultan'dan insan topluyorum. Caminin arkasında yatan arkadaşlara 'gidin bu arkadaşı alın getirin' diyorum. O insanları buraya getirip rahatladıktan sonra derdini dinliyoruz. Bizim en büyük sorunumuz kimseyi dinlememek, hep kendimiz konuşuyoruz. Eğer karşımızdaki insanı dinlesek sorununun yüzde 50'sini çözmüş durumdayız."

"Yaklaşık 150-200 arasında kişiye iş bulduk"

Gelenlerin bazılarında çalışma azmi olmadığına dikkati çeken Kır, "Emrah isminde bir arkadaş da öyleydi. Şu anda Mecidiyeköy'de kadın kuaföründe çalışıyor. Caminin önünde gelen gidene sataşıyordu. Bir arkadaşımız daha vardı. Şimdi haftanın 6 günü çalışıp 1 günü buraya geliyor. Bana 'hocam benim yapabileceğim bir şey var mı' diye soruyor. Yine elektrik işlerinden anlayan bir arkadaşımızı hayırsever yardımıyla emekli ettik. Şimdi Eyüpsultan Müftülüğü bünyesinde gönüllü olarak elektrik işlerini yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 150-200 arasında kişiye iş bulduk. Bu insanların evini bulması ve hayata tutunması için elimizden geleni yapıyoruz. Benim elimden 'tut' diyen insanları iş sahibi yapıyoruz. Görevimizi İŞKUR gibi yapıyor, İŞKUR gibi iş araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kur'an kurslarında gönüllü olarak elektrik işlerine bakıyorum"

İmam Kır'ın önce emekli edip ardından iş bulduğu Nihat Ulusoy ise elektrik teknisyeni olduğunu, bazı sıkıntılardan dolayı okuluna devam edemediğini dile getirdi.

Ulusoy, annesinin vefatı ve eşinden ayrılmasından dolayı bir dönem kendisini boşlukta bulduğunu anlatarak, bu dönemde imam Kır'la tanıştığını ifade etti.

Kır'ın hayatına dokunmasıyla yeniden düzenli bir hayata kavuştuğunu vurgulayan Ulusoy, "Hocamın sayesinde önce emekli oldum. Daha sonra Eyüpsultan Müftümüzün de kabul etmesiyle müftülüğe bağlı camilerde, Kur'an kurslarında gönüllü olarak elektrik işlerine bakıyorum. Bu iş bana büyük keyif, huzur veriyor. Yine kendi işimi yapmaya devam ediyorum. Mutluyum." diye konuştu.

"Hocamızı iyi ki tanımışım"

56 yaşındaki Mehmet Aytaç da daha önce sokakta yaşadığını, sıkıntılar çektiğini, büyükşehir belediyesinin katkısıyla Emin Kır'a geldiğini belirtti.

Kır'ın çabalarıyla hayata tutunduğunu ve çalışmaya başladığını ifade eden Aytaç, şöyle konuştu:

"Hocamın yönlendirmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan geldiler ve bizi de emekli ettiler. Ardından hocam bana benzin istasyonunda iş buldu ve orada çalışıyorum. Hocamızı iyi ki tanımışım. Geldiğimde rahatsızdım, beni tedavi ettirdiler. Hocamın çok büyük katkıları var. Şimdi bir ev tutacağım inşallah. Hayatıma devam etmeye çalışacağım."

Kimsesizlere iş bulan imam İŞKUR gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam İŞKUR gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam İŞKUR gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam İŞKUR gibi çalışıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor - Son Dakika


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