KİMSESİZLERİN KİMSESİ 'OYA ANNE'YE GÖZYAŞLARI SEL OLDU - Son Dakika

KASIMPAŞA Çocuk Yuvası'nın manevi annesi Oya Kayacık, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kimsesiz çocukların kimsesi olan 'Oya anne' dün, bütün ömrünü geçirdiği Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse yakalanan ve 15 gün önce virüsü atlatan 82 yaşındaki Oya Kayacık, tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kimsesiz çocukların Oya annesi, ömrünü geçirdiği Kasımpaşa Çocuk Yuvası'ndan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda seveni katıldı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Oya Kayacık, 60 yıldır yaşadığı Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda helallik alınmasının ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.