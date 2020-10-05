Kimseye aldırış etmeden uçucu madde soludular - Son Dakika

ADANA'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde uçucu madde soluyan ve yürümekte güçlük çeken 2 genç, görenleri tedirgin etti.Kentin en işlek bölgelerinden, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen 2 genç, ellerindeki poşet içerisindeki uçucu maddeyi solurken DHA ekibi tarafından görüntülendi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen gençler, kontrolsüz şekilde caddeden karşıya geçti. Çevredekilerin tedirgin bakışlarına aldırış etmeyen gençler, refüjde birbirlerine tutunarak, güçlükle ayakta durabildi. Konuşmakta bile zorlanan gençler ara sokaklara gierek gözden kayboldu.