Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı - Son Dakika
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Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

16.03.2022 09:34

Ümraniye'de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı.

Ümraniye'de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinlerini umursamadan demirleri sökmeye çalışan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, apartman girişindeki demir korkulukları sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık esnasında binaya giriş çıkış yapan apartman sakinlerini umursamayan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı
Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı

YORUMLAR
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Kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü Kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsız, kimseye aldırış etmeden demir korkulukları çaldı - Son Dakika


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