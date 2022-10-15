Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti

15.10.2022 15:42
Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti

Antalya'da bir vatandaş, motosikleti çalındıktan sonra bunalıma girip köprülü kavşaktaki üst geçitte intihara teşebbüs etti. "Kimseye arkamızı dönemiyoruz artık" diyen şahıs, toplanan kalabalığa arkasını dönüp intihar etmeye çalışırken, 1 saatlik çalışmayla ikna edildi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşağın araç üst geçidinde yaşanan olayda motosikleti çalınan ve ardından bunalıma giren G.D. (38) üst geçitteki demir korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşağın yan yolundaki trafik akımı kesilirken, itfaiye ekipleri de önlem amaçlı şişme branda açtı.

"ARKAMIZI DÖNEMİYORUZ"

Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen G.D., motosikletinin çalındığını ve kendisiyle ilgilenilmediğini ileri sürerek, "Sabah motorum çalındı, memurları arıyorum gelen olmadı. Artık arkamızı dönemiyoruz, böyle yürümeye başladık" dedi.

'Kimseye arkamızı dönemiyoruz' deyip herkese arkasını dönerek intihara teşebbüs etti

ÇEVREDEKİLERİN VURDUMDUYMAZLIĞI PES DEDİRTTİ

G.D'yi ikna çabaları sürerken, kaldırımda ve refüjlerde toplanan kalabalık cep telefonlarıyla naklen yayın yaptı. Canlı yayın yapanlar arasında her yaştan kadını ve erkeğin olması dikkat çekti. Bazı gençler ise intihar teşebbüs alanını manzara yapıp selfie çekti, çektiği fotoğrafı da yüzü gülerek inceledi.

'Kimseye arkamızı dönemiyoruz' deyip herkese arkasını dönerek intihara teşebbüs etti

TELEFONLA GÖRÜŞÜP İKNA OLDU

Tüm bunlar sürerken, G.D.'nin yanına gelen emekli polis memuru Turgay Evren, genci telefonda birileriyle görüştürdü ve ikna etti. G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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