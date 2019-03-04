Son Dakika Haberleri: 'Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz'

'Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz'

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz.

'Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz', System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim, bu memlekette huzura ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:35 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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