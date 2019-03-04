'Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz'
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
"Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz, kimseye hakaret etmiyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim, bu memlekette huzura ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:35
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