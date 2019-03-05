Son Dakika Haberleri: Kimseyi İşten Çıkarmayacağız"

Kimseyi İşten Çıkarmayacağız"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi halinde büyükşehir ve şirketlerinde çalışan kimseyi işten çıkarmayacaklarını bildirdi.

Kimseyi İşten Çıkarmayacağız
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi halinde büyükşehir ve şirketlerinde çalışan kimseyi işten çıkarmayacaklarını bildirdi.

Zeybekci, Hak-İş Konfederasyonunun etkinliğinde yaptığı konuşmada, belediyeye düşen görevin organize sanayi bölgesi, serbest bölgeler, turizm bölgeleri gibi alanları belirleyip imar planlarına işlemek, gerekli altyapı ve üst yapıyı hazırlamak olduğunu kaydetti.

Salondaki bir sendika üyesinin, yardım gerekçesiyle gecekondu bölgelerindeki evlere patates-soğan götüren belediye görevlilerinin, "evlerinizi yıkacaklar" diyerek algı oluşturmaya çalıştıklarını iddia etmesi üzerine Zeybekci, şöyle konuştu:

"Yaşamımızda üç altın kuralımız var; yalan söylememek, söylediği sözün her ne pahasına olursa olsun arkasında durmak ve emanete ihanet etmemek, ettirmemek. Vatandaşımız şundan emin olsun ki kentsel dönüşümde hak sahiplerinin onay verdiği, mutlu olduğu projeler üreteceğiz. 'Zeybekci gelecek maaşlar düşecek, personel işten çıkarılacak' söylentileri yayılıyormuş. Seçilmemiz halinde büyükşehir ve şirketlerinde çalışan hiçbir kardeşimizin asla ve asla işinden edilmesi söz konusu olmayacak. Kimseyi işten çıkarmayacağız. Maaşların düşmesi de söz konusu değildir. Yalan, dolan, iftirayla siyaset yapılmaz. Şehir elden gidiyor, niyetleri hizmet değil."

Öğrencilerle ve çiçek üreticileriyle bir araya geldi

Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Ege Üniversitesi İşletme Topluluğunun "İzmir ve Ekonomi Söyleşisi" etkinliğine katıldı.

Öğrencilere değişen dünya ve ticaret anlayışı hakkında bilgi veren Zeybekci, gençlere geleceğe daha iyi hazırlanmaları ve girişimcilik yönlerini geliştirmeleri önerisinde bulundu.

Elektronik ticaretin çılgın bir dalga gibi geldiğini belirten Zeybekci, "Yakında tüm ürünlerimizi e-ticaret üzerinden temin etmeye başlayacağız. Dünya böyle bir değişime giderken, dünyanın satın alma gücünün yüzde 60'ına 3 saatlik uçuş mesafesindeki Türkiye çok avantajlı, Türkiye'nin de en avantajlı kenti İzmir. Artık dünyada ülkeler yarışmıyor şehirler yarışıyor. Şehirler avantajlı yönlerini öne çıkarmalı ve buna göre planlamasını yapmalı, yatırımcıyı çekmek için gerekli çalışmaları hayata geçirmeli." diye konuştu.

Nihat Zeybekci, Cumhur İttifakı Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'in proje tanıtım etkinliğine de katıldı.

Verdikleri sözleri unutan kişiler olmadıklarını vurgulayan Zeybekci, İzmir gibi yaradılıştan güzel bir şehrin çöpüyle, kanalizasyonuyla, bozuk-çamurlu yollarıyla, yağmurlarda taşan lağım sularıyla anmaya kimsenin hakkının bulunmadığını vurguladı.

Bayındır'ı 21'inci yüzyıla yakışan hale getirmek istediklerini kaydeden Zeybekci, "Bayındır'daki gençlerimizin çocuklarımızın eksiği ne? Bir yıl içinde buraya kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapacağız. İzmir'in tamamında, en ücra köyünün yolunda dahi çukur kalmayacak. İzmir'e yakışmayan çöp, çukur, çamur ve çarpık yapılaşma sorununu yani 4Ç'yi gündemden çıkaracağız. İzmir'in gündeminde Bayındır'ın çiçeği olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak Bayındırlılara seslendi, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Bayındır, AK Parti, belediye başkan adayı, İzmir, Güncel
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