Kimya alanı öğrencileri: "Pazar eşyalarını biz taşırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimya alanı öğrencileri: 'Pazar eşyalarını biz taşırız' - Son Dakika

Kimya alanı öğrencileri: "Pazar eşyalarını biz taşırız"

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Kimya Alanı öğrencileri pazar yerinde yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin pazar eşyalarını taşıma etkinliği sürüyor.

Kimya alanı öğrencileri:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Kimya Alanı öğrencileri pazar yerinde yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin pazar eşyalarını taşıma etkinliği sürüyor.


Toplum hizmeti programının her hafta aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Kimya Alan Şefi Halil Demircan, " Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren " Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi " kapsamında ilçemiz kapalı pazar yerinde, yaşlı ve yardıma muhtaç olanların pazar eyşalarını taşımaya yardımcı oluyoruz. Bu çalışmamız aynı zamanda okulumuz Yeşilay Kulübü toplum hizmeti ile ortak yapılmaktadır. Amacımız, bu projeyi okulumuzun bütün öğrencilerinin katılımıyla, daha da geniş alana yaymak" dedi. - KÜTAHYA

Meslek Lisesi, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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