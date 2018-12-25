Son Dakika Haberleri: Kimya Deneyindeki Dumandan Etkilenen 15 Öğrenci Hastanelik Oldu

Kimya Deneyindeki Dumandan Etkilenen 15 Öğrenci Hastanelik Oldu

36 dakika önce

KİLİS'in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi.

Kimya Deneyindeki Dumandan Etkilenen 15 Öğrenci Hastanelik Oldu, System.String[]
KİLİS'in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü.

Yavuzlu Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, fen bilgisi dersi için laboratuvara girdi. Öğretmen gözetiminde kimyasal bir deney yapmaya başlayan öğrenciler, çıkan dumandan etkilendi. Zehirlenme belirtileri görülen öğrenciler, öğretmenlerin çağırdığı ambulanslarla sağlık ocağına götürüldü. Buradan da tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:35 Kaynak: DHA

Kilis, Yavuzlu, Güncel
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