Kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

20.06.2022 16:26

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede ham maddelerin bulunduğu alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yangınla ilgili bilgi aldı.

Vali Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin saat 08.54'te olay yerine intikal ettiğini belirterek, yangına hemen müdahale edildiğini söyledi.

Devletin tüm ekipleri ve personelini seferber ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Buraya tüm gücümüzle geldik. Sevindirici tarafı herhangi bir yaralanma ve hayatını kaybeden kardeşimiz bulunmuyor." diye konuştu.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışmaları yaptı.

Vali Seddar Yavuz, helikopterle de havadan incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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