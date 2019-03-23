Kimya fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi
22 dakika önce
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi.
Çin
'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:19
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