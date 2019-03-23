Son Dakika Haberleri: Kimya fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi

Kimya fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi

22 dakika önce

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi.

Kimya fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi, System.String[]
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 64'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:19 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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