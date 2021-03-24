Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya - Son Dakika

Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya

24.03.2021 09:34
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya, System.String[]

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan kimya yüksek mühendisi Ömer Faruk Töremen, belediye adına ürettikleri dezenfektan etkili kolonyalarda kullanılan alkolün, mısır püskülü ve şeker pancarından üretildiğini söyledi.

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan kimya yüksek mühendisi Ömer Faruk Töremen, belediye adına ürettikleri dezenfektan etkili kolonyalarda kullanılan alkolün, mısır püskülü ve şeker pancarından üretildiğini söyledi. Tamamen organik olduğu için elleri besleyen ve yumuşatan ürün olduğunu belirten Töremen, "Dezenfektan üretip, maliyetten kar ettik. Şu an çevre illerden gelen siparişleri de karşılıyoruz" dedi.

Kimya yüksek mühendisi olan Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatı üzerine, pandemi döneminde sık kullanılır hale gelince belediye adına kolonya ve dezenfektan üretmeye başladı. Belediye bünyesinde kurulan tesiste dezenfektan etkili kolonyaların üretimine geçtiklerini belirten Başkan Yardımcısı Töremen, ürünleri şehir içinde birçok kurum ve kuruluşa gönderdiklerini aynı zamanda şehir dışından da 5 tonun üzerinde sipariş aldıklarını belirtti. Belediyede işi biten görevlilerce sipariş oldukça ek iş olarak dezenfektan etkili kolonyaların dolumunun yapıldığı tesiste, dönüşümlü olarak yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Günlük 10 ton üretim kapasitesine sahip tesiste, belediye ihtiyaçları için şu ana kadar 360 ton dezenfektan üretildi.

Yüzde 80 alkol içerikli, dezenfektan etkili kolonya ürettiklerini söyleyen Töremen, şöyle konuştu: "Belediye başkanımız Muhammed Cevdet Orhan, pandemi başlangıcıyla birlikte kurumlarda ve vatandaşta doğan dezenfektan ihtiyacını karşılama fikri üzerine tesisi hayata geçirdi. Dezenfektan ve kolonya alımının maddi olarak külfetli iş olduğunu biliyorduk. O yüzden dezenfektan ve kolonyayı kendimiz üretmeliyiz, diye düşündük. 11 Mart 2020'den beri burada kendi dezenfektanımızı üretiyoruz. Öncelikle kendi belediyemizin ihtiyacını karşılamak için bu üretimi başlattık. Şu an ise birçok belediye ve kamu kuruluşuna bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Sipariş miktarına göre üretim oranı değişiyor. Gerçek anlamda bir üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Özel sektör faaliyet alanına girmeden kamu ihtiyacı üzerine pandemi ile mücadelede üzerimize düşen görevi yapıyoruz."MISIR PÜSKÜLÜ VE ŞEKER PANCARINDAN KOLANYAÜrettikleri dezenfektan etkili kolonyanın içeriğinden bahseden Töremen, "Sentetik alkoller cilde zarar verir. Kolonyada birçok alkol türü kullanılabiliyor. Biz tamamen organik etil alkol kullanıyoruz. Mısır püskülü ve şeker pancarından üretilen alkollerdir. Bu anlamda herhangi bir cilt problemine yol açmıyor. Üstelik derinin beslenmesine ve nemlenmesine yardımcı olan bir formülümüz var. Bize özel bir esans kullanıyoruz. Bu anlamda formülümüz hem cilde faydalı hem de virüslerin barınmasını tamamen engelliyor" diye konuştu.

Dezenfektan üretimi için kurulan tesiste üretimi genişletmek istediklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Töremen, "Tesisimizde birçok temizlik malzemesini, araç yakıt katkılarını, temizlik malzemelerinin tamamını ve kişisel bakım ürünleri üretmeyi düşünüyoruz. Burası önümüzdeki dönemde talep halinde birçok ürünü üretebileceğimiz bir alan. Ayrıca tesisin belediyemize maddi bir yükü olmadı. İşçilik anlamında mevcut personelin çalışması hem de başlangıç yatırımı çok cüzi oranda yansıdı. Belediyemize yüzde 100 katma değer sağladı" dedi.


Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya
Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Alkol, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kimya mühendisi belediye başkan yardımcısından 'cilt dostu' kolonya - Son Dakika


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