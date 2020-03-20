Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Pulgir:

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pulgir, "Kişisel temizlik ve hijyen için su ve sabun kullanmak yeterlidir. Ellerinizi sabunlu su ile daha sık yıkayınız. Kolonya ve diğer dezenfektan ürünleri; su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda kullanılabilir" dedi.



Türkiye görülen korona virüsü vakalarının ardından temizlik ve hijyen daha da önem kazandı. Kişinin kendi kişisel temizliği ve ev temizliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Osman Nuri Pulgir, "Kişisel temizlik ve hijyen için su ve sabun kullanmak yeterlidir. Ellerinizi sabunlu su ile daha sık yıkayınız. Kolonya ve diğer dezenfektan ürünleri; su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda kullanılabilir. Aşırı kolonya kullanımı cildi tahriş eder. Çocuklarda ve hassasiyeti olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Ellerde yara var ise alkol kullanılmamalıdır" diye konuştu.



Ev temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar



Ev temizliğinde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlara değinen Pulgir, "Kimyasal madde içeren ürünleri satın alırken mümkün olduğunca daha az zehirli, daha az tehlikeli malzemeleri tercih edin. Aldığınız ürünün etiketini inceleyin ve kullanma talimatlarını mutlaka okuyun. Ürünleri, sadece etiketinde belirtilen kullanım amacına uygun kullanın. Ürünleri orijinal kaplarında, kapakları iyice kapalı şekilde, mümkünse kilitli dolaplarda muhafaza edin. Daha iyi temizleneceği inancı ile çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücüler, lavabo açıcılar, sirke gibi maddelerin birbirleri ile karıştırılmaları veya aynı yüzeye art arda uygulanmaları, ölümcül derecede zehirli gazlar çıkarabilmektedirler. Bu gazlara maruz kaldığında bayılanlar, baygın halde aynı gazı solumaya devam ederek ölüme kadar zehirlenebilir" şeklinde konuştu. - SAMSUN