Son Dakika Haberleri: Kimya Mühendislerinden Hava Kirliliğine Önlem Uyarısı

Kimya Mühendislerinden Hava Kirliliğine Önlem Uyarısı

1 saat önce

Bursa'daki hava kirliliği havadan görüntülendi Kimya mühendislerinden hava kirliliğine önlem uyarısıBURSA - Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Rengin Demiröz, Bursa'da sanayi ve ulaşım kaynaklı var olan hava kirliliği mevsim itibariyle ısınmanın da ilave olmasıyla sağlığı tehdit...

Bursa'daki hava kirliliği havadan görüntülendi
Kimya mühendislerinden hava kirliliğine önlem uyarısı

BURSA - Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Rengin Demiröz, Bursa'da sanayi ve ulaşım kaynaklı var olan hava kirliliği mevsim itibariyle ısınmanın da ilave olmasıyla sağlığı tehdit edici boyutlara ulaştırdığını belirterek, "Özellikle çocuklar, hastalar, yaşlılar ve tüm Bursalıların daha fazla sağlık risklerine maruz bırakmamak için hava kirliliği derhal çözülmesi gereken sorun olarak kabul edilip, gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.
Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Rengin Demiröz, Bursa'nın havası ile alakalı basın toplantısı düzenledi. Bursa'da sanayi ve ulaşım kaynaklı var olan hava kirliliği mevsim itibariyle ısınmanın da ilave olmasıyla sağlığı tehdit edici boyutlara ulaştırdığını ifade eden Demiröz, "Hava kirliliğinin boyutu bilimsel verilerek gerek kalmaksızın solunduğunda anlaşılıyor. Temiz hava solumak, kirli havanın sebep olduğu hastalıklardan korunmak tüm vatandaşların temel hakkıdır. Ancak kararlı ve halk sağlığının önemsendiği bir iradeyle bu yaşamsal temel hak Bursalılara tanınmış olacaktır. Bursa'nın havasının yaz ve kış aylarında kirli olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ölçüm istasyonlarındaki resmi veriler ortaya koymaktadır. Kış aylarında gerek doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, gerekse yardım amaçlı kömür dağıtılması sonucunda doğalgazdan uzaklaşıp, kömür kullanımı artmıştır. Sanayide ve evsel kullanımda başta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanımının artması hava kirliliğini daha da arttırmıştır. Kömür kullanımını azaltmak adına yapılması gerekenler vardır. Kömür yardımı, değil doğalgaz kullanımına yönlendirecek düzenlemeler ve destek söz konusu olmalıdır. Şehirlere, kalitesiz kömürlerin girişi denetlenerek engellenmelidir" dedi.
"Elektrostatik filtre sistemini çalıştırma zorunluluğu 2019'a ertelenmemelidir"
Demiröz, "Sanayi tesislerinde gerek enerji üretimi, gerekse endüstriyel proseslerden kaynakları zehirli gazların atmosfere salınımının yönetmeliğe uygunluğu denetlenmelidir. Hava kirliliğinin çok ciddi yaşamsal bir sorun olması sebebiyle Orhaneli Termik Santrali'nde olduğu gibi üretim maliyetini arttırıyor gerekçesiyle elektrostatik filtre sistemini çalıştırma zorunluluğu 2019'a ertelenmemelidir. Atmosferde yükseklik arttıkça sıcaklığın düşmesi gerekirken artması, bu olumsuz duruma örnek verilebilir. Bu durumda kirli havadaki tüm zehirli gazlar ve partiküller sürekli kümülatif artış hareketi içinde olacaktır. 20. yüzyıl ortalarında binlerce kişinin ölümüne yol açan hava kirliliği Londra'da yaşandı. 5 yıl boyunca 400 bin kişinin daha erken ölümüne yol açmıştır. Bu üzücü olayı merkezi, idari ve yerel yöneticiler hatırlamalı, unutmamalıdır" diye konuştu.
"Hava kirliliğine gerekli önlemler alınmalıdır"
24 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'da Osmangazi hava izleme istasyonunun maksimum 50 olması gereken hava kalite indeksi 141 olduğunu vurgulayan Demiröz, "PM 10, 24 saatlik ortalama değeri 230,5 miligram/metreküp olup, sağlıklı değerin neredeyse 5 katıdır. Sitedeki uyarı hassas gruplar için sağlıklı etkileri olabilir. Yürüyüş ve açık hava sporları için iyi bir hava değil uyarısı vardı. Aynı olumsuz hava koşulları ve uyarılar aynı gün ve saatte Yıldırım ile İnegöl istasyonlarında da mevcuttu. Özellikle çocuklar, hastalar, yaşlılar ve tüm Bursalıların daha fazla sağlık risklerine maruz bırakmamak için hava kirliliği derhal çözülmesi gereken sorun olarak kabul edilip, gerekli önlemler alınmalıdır" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:16 Kaynak: İHA

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