KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU

22.05.2022 10:07

BURSA'da Hürriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan Salih Aksu (36), 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı.

BURSA'da Hürriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan Salih Aksu (36), 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı. Mezun olduktan sonra KPSS'ye girip, Bursa Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne mübaşir olarak atandı. Bu sırada Adalet Bölümü'nden de mezun olup üniversite sınavına hazırlanan Aksu, kazandığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip, avukat oldu.

Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan Salih Aksu, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı. Burada öğrenimini tamamlayan Aksu, 2008 yılında mezun oldu. Daha sonra KPSS'ye hazırlanan Aksu, 2012 yılında Bursa Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne mübaşir olarak atandı. Aksu, burada çalıştığı sırada Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Adalet Bölümü'nü bitirdi. Avukat olmak isteyen Aksu, hukuk fakültesi için hazırlanmaya başladı. 2016 yılında girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda Türkiye 119'uncusu oldu. İlk tercihi olan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Aksu, buradaki eğitimini 4 yılda tamamladı. Mezuniyetinin ardından bir yıl staj yapan Aksu, 2021 yılında avukatlık cübbesini giydi.

'MÜBAŞİRLİĞİN BANA GÖRE OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Kimyagerliği isteyerek okumadığını belirten Salih Aksu, "2004 yılında üniversiteye giriş yaptım. O tarihlerde çok fazla yönlendirme yoktu. İstemeden, tamamen aldığım puana göre bir tercih yaptım. Okuduktan sonra da bu mesleği yapamayacağımı düşünmeye başladım. Sonrasında KPSS sınavına girip, mübaşir oldum. Fakat o mesleğin de bana göre olmadığını düşündüm. Avukatlık mesleğini de burada tanıdım. Buraya gelmeden önce avukatlık konusunda çok da bir bilgim yoktu. Avukatlığın nasıl bir meslek olduğunu gördükten sonra bu meslek için benim de yapabilecek bir şeylerim olduğunu düşününce ben de avukat olmaya karar verdim. Mübaşirlik yaptığım dönemde üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ciddi bir hazırlık yaptım ve bunun karşılığını aldım. Girdiğim sınavda Türkiye 119'uncusu oldum. Bir yandan Bursa Adliyesi'nde çalıştığım için Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ilk tercihime yazdım. 4 senede de okulumu bitirdim. Ondan sonra da staj bitince cübbemi giydim" dedi.

'İLK DURUŞMADA SESİM BİLE TİTREMİŞTİ'

Hedefinin hukuk sistemine katkı sağlamak olduğunu belirten Aksu, "Avukat olduğum zaman ilk başlarda çok heyecanlanmıştım. Yıllarca mübaşir olarak duruşmalara girdim. Ama mübaşir olarak duruşmaya girmek başka, avukat olarak girmek başka. Birinin hakkını savunuyorsunuz, bunu layıkıyla yerine getirmek gerekiyor. Bu yüzden inanılmaz heyecanlanmıştım. İlk duruşmada sesim bile titremişti. Normalde çok standart olan bir duruşmaya girme işlemi, benim için o an çok zor bir işti. Aslında kendime bundan sonra çok hedef koymak istemiyorum. Bu yaptığım işi layıkıyla yapıp, müvekkillerim ve çevremdekilerin nezdinde iyi bir hukukçu olarak görünmek istiyorum. Avukatlık başka bir şey, hukukçu olmak başka bir şey. Ben iyi bir hukukçu olmak istiyorum. Şu aşamada tek hayalim bu" diye konuştu. (DHA)

KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU
KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU
KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU
KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU

YORUMLAR
500
Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri' Başladı Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri' Başladı
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Hürriyet, Muğla, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:54 Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 10:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement