KİMYA OKUDU, MÜBAŞİRLİK YAPTI, AVUKAT OLDU

BURSA'da Hürriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan Salih Aksu (36), 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı. Mezun olduktan sonra KPSS'ye girip, Bursa Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne mübaşir olarak atandı. Bu sırada Adalet Bölümü'nden de mezun olup üniversite sınavına hazırlanan Aksu, kazandığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip, avukat oldu.

Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi'nden mezun olan Salih Aksu, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazandı. Burada öğrenimini tamamlayan Aksu, 2008 yılında mezun oldu. Daha sonra KPSS'ye hazırlanan Aksu, 2012 yılında Bursa Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne mübaşir olarak atandı. Aksu, burada çalıştığı sırada Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Adalet Bölümü'nü bitirdi. Avukat olmak isteyen Aksu, hukuk fakültesi için hazırlanmaya başladı. 2016 yılında girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda Türkiye 119'uncusu oldu. İlk tercihi olan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Aksu, buradaki eğitimini 4 yılda tamamladı. Mezuniyetinin ardından bir yıl staj yapan Aksu, 2021 yılında avukatlık cübbesini giydi.

'MÜBAŞİRLİĞİN BANA GÖRE OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Kimyagerliği isteyerek okumadığını belirten Salih Aksu, "2004 yılında üniversiteye giriş yaptım. O tarihlerde çok fazla yönlendirme yoktu. İstemeden, tamamen aldığım puana göre bir tercih yaptım. Okuduktan sonra da bu mesleği yapamayacağımı düşünmeye başladım. Sonrasında KPSS sınavına girip, mübaşir oldum. Fakat o mesleğin de bana göre olmadığını düşündüm. Avukatlık mesleğini de burada tanıdım. Buraya gelmeden önce avukatlık konusunda çok da bir bilgim yoktu. Avukatlığın nasıl bir meslek olduğunu gördükten sonra bu meslek için benim de yapabilecek bir şeylerim olduğunu düşününce ben de avukat olmaya karar verdim. Mübaşirlik yaptığım dönemde üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ciddi bir hazırlık yaptım ve bunun karşılığını aldım. Girdiğim sınavda Türkiye 119'uncusu oldum. Bir yandan Bursa Adliyesi'nde çalıştığım için Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ilk tercihime yazdım. 4 senede de okulumu bitirdim. Ondan sonra da staj bitince cübbemi giydim" dedi.

'İLK DURUŞMADA SESİM BİLE TİTREMİŞTİ'

Hedefinin hukuk sistemine katkı sağlamak olduğunu belirten Aksu, "Avukat olduğum zaman ilk başlarda çok heyecanlanmıştım. Yıllarca mübaşir olarak duruşmalara girdim. Ama mübaşir olarak duruşmaya girmek başka, avukat olarak girmek başka. Birinin hakkını savunuyorsunuz, bunu layıkıyla yerine getirmek gerekiyor. Bu yüzden inanılmaz heyecanlanmıştım. İlk duruşmada sesim bile titremişti. Normalde çok standart olan bir duruşmaya girme işlemi, benim için o an çok zor bir işti. Aslında kendime bundan sonra çok hedef koymak istemiyorum. Bu yaptığım işi layıkıyla yapıp, müvekkillerim ve çevremdekilerin nezdinde iyi bir hukukçu olarak görünmek istiyorum. Avukatlık başka bir şey, hukukçu olmak başka bir şey. Ben iyi bir hukukçu olmak istiyorum. Şu aşamada tek hayalim bu" diye konuştu. (DHA)