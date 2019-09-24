Son Dakika Haberleri: Kimya OSB'nin kurulacağı yer belirlendi
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Kimya OSB'nin kurulacağı yer belirlendi

7 dakika önce

Ceyhan ve Yumurtalık bölgesinde kurulması planlanan Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yeri belirlendi.

Kimya OSB'nin kurulacağı yer belirlendi, System.String[]

Ceyhan ve Yumurtalık bölgesinde kurulması planlanan Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yeri belirlendi.


Valilik toplantı salonunda Kimya Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç katıldı.


Vali Demirtaş, yetkililerden aldıkları bilgiler doğrultusunda Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı yeri tespit ettiklerini belirterek Adana'ya hayırlı olmasını temenni etti.


Toplantı, Kimya OSB'nin kurulması için gerçekleştirilen çalışmalarda kaydedilen aşamanın değerlendirilmesiyle sürdü. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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