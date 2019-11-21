Son Dakika Haberleri: Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
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Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti

6 saat önce

Samsun'da kimya profesörü 2 çocuk annesi bir kadın, evlerinin 4. katındaki balkondan atlayarak intihar etti.

Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti, System.String[]

Samsun'da kimya profesörü 2 çocuk annesi bir kadın, evlerinin 4. katındaki balkondan atlayarak intihar etti.


Olay, sabah saat 09.40'da Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde görevli Prof. Dr. Emine Coşkun (52) girdiği bunalım sonucu evlerinin 4. katındaki balkondan aşağı atladı. Evli ve 2 çocuk annesi Emine Coşkun, komşuları tarafından sitenin önünde yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 acil servis ekipleri yaptıkları kontrolde Emine Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.


Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Prof. Dr. Emine Coşkun'un geriye bir intihar mektubu bıraktığı öğrenildi. Coşkun'un çevresinde ve öğrencilerince sevilen biri olduğu ifade edilirken ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emine Coşkun'un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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