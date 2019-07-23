Kimya sektörü için 'Singapur modeli' önerisi
1 saat önce
Türkiye kimya sektörü temsilcileri, liman-endüstri kompleksine ihtiyaç bulunduğunu, sektörün canlanması ve rekabet için "Singapur modeli" bir kümelenmenin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.
Türkiye
kimya sektörü temsilcileri, liman-endüstri kompleksine ihtiyaç bulunduğunu, sektörün canlanması ve rekabet için "Singapur
modeli" bir kümelenmenin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:32
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