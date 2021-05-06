Kimya sektörü Nisan Ayında ihracatını % 70 artırdı - Son Dakika

KİMYA SEKTÖRÜNDEN YENİ İHRACAT REKORU

Sektör Nisan ayında gerçekleştirdiği ihracat ile aylık bazda yeni bir rekora imza attı. Sektörün ilk dört aylık ihracatı ise yüzde 25 artışla 7,47 milyar dolara ulaştı.

Kimya sektörünün Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Sektörümüzün ihracat performansı artmaya devam ediyor. Mart ayından sonra Nisan ayında da aylık bazda ihracat rekorumuzu kırdık. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olmaya devam ediyoruz. Üst üste iki aydır rekor kırarak büyük bir başarı gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Nisan ayında yaptığımız 2,16 milyar dolarlık ihracat ile 4 aylık ihracat rakamımız 7,47 milyar dolara ulaştı. İhracatımız geçen yıl Ocak-Nisan dönemine kıyasla yüzde 25 arttı. Bu artıştan memnun olmakla birlikte devam eden lojistik ve tedarik sorunlarımızın çözüme kavuşması ile ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz. Diğer yandan pandemi ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma önlemi dolayısıyla sanayicilerimizin sorumluluğu daha da artmış oldu. Bu süreçte üretici ve ihracatçı firmalarımız hammadde fiyatlarının yüksekliğinden dolayı ek sermayeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Firmalarımıza uygun kredi faizleri ile finansa ulaşmada kolaylık sağlanması, kredi ödemelerinin ve borçlarının ertelenmesi, GEKAP beyanname süresinin uzatılması veya ertelenmesi gibi destekler sunulması büyük önem taşıyor. Devletimizin iş dünyasına katkısı özellikle pandemi sürecinde çok daha önemli hale geliyor. İnşallah bu süreci hep birlikte dikkat ederek, kamu ve iş dünyası ortak özveriyle çalışarak atlatacağız" dedi.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Nisan ayında Hollanda'yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, İtalya, Irak, Belçika, ABD, İngiltere, Lübnan, Yunanistan ve İspanya oldu. Nisan ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 958,45 ile Lübnan'da oldu.

Hollanda'ya yapılan kimya ihracatı 2021 yılı Nisan ayında 130 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 122,15 arttı. Nisan ayında Hollanda'ya en çok "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "anorganik kimyasallar" ve "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun" ihraç edildi.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya, Irak, ABD, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

Nisan ayında en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildi

Nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 768 milyon 439 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 467 milyon 830 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 174 milyon 500 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'kauçuk, kauçuk eşya', 'eczacılık ürünleri', 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'organik kimyasallar' ve 'yıkama müstahzarları' oldu.

Nisan ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 169,99 ile organik kimyasallar, yüzde 157,35 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile yüzde 141,70 ile kauçuk, kauçuk eşya sektöründe gerçekleşti.

Covid-19 ürünlerinde Nisan ayında en çok tanı kitleri ihraç edildi

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ürünleri ihracatı Nisan ayında geçen sene aynı aya kıyasla yüzde 68,72 azalarak 32,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl Nisan ayında ihracatı yapılan Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 0,76 azalışla 17 milyon 874 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, dezenfektan ihracatı yüzde 89,19 azalışla 7 milyon 815 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 56,93 azalışla 3 milyon 839 bin dolar ile üçüncü, ilaç ihracatı yüzde 80,20 artışla 1 milyon 931 bin dolar ile dördüncü ve kolonya ihracatı yüzde 70,47 azalışla 1 milyon 301 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Nisan ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan ülkeler Almanya, Libya ve Sırbistan olurken, dezenfektan ihracatında Libya, Hollanda ve ABD, sabun ihracatında Irak, İsrail ve Libya, ilaç ihracatında Almanya, ABD ve Bulgaristan, kolonya ihracatında ise Almanya, Hollanda ve Hong Kong ilk üçte yer aldı.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 31,94 azalarak 106 milyon 825 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk dört aylık dönemde 54 milyon dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı yapıldı.