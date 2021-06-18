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Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu - Son Dakika

Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

18.06.2021 17:08
Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu, System.String[]

Ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayan ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya sektöründe 2020 yılının ihracat yıldızları belli oldu.

Ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayan ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya sektöründe 2020 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) her yıl düzenlediği 'İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni', bu yıl 18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde hayati önemi bir kez daha anlaşılan kimya sektörü, 27 sektöre girdi sağlayarak ülke ekonomisi için büyük bir katma değer oluşturuyor. 2020 yılında dünya ekonomisi ve küresel ticaret pandemi gölgesinde zorlu bir süreç geçirirken, Türk kimya sektörü 18,3 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Pandemi etkisiyle 2020 yılında küresel kimya sektör ihracatı yüzde 12 daralırken, Türk kimya sektör ihracatı ise yüzde 11 dolayında daraldı. Sektör ihracatı dünyadaki yüzde 0,6'lık payını ise korudu. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar pek çok farklı alt sektörden 7 bin üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye'nin toplam kimya ihracatının yüzde 59'dan fazlasını gerçekleştirdi.

İKMİB'in üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi. İKMİB'in youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma temsilcileri katıldı. Ödül Töreni'nde kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 35 kategoride ilk 5'e giren 175 firma ödül almaya hak kazandı.

"Yıllık 200 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Pandemi döneminde birçok sektörde sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıları hızla aşıyoruz. Hızla aşılanmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Tüm sektörlerinde açılması için çalışıyoruz. Mayıs ayında ihracat şampiyonumuz kimya sektörümüz oldu. Kimya sektörü bir ülkenin gelişmişliğinin temel göstergelerindendir. Kimya sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 27 sektöre ham madde tedariği kimya sektörü ile yapılıyor. İhracata dayalı büyüme stratejimiz var. Bu sene 200 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Daha fazla katma değerli ihracat yapmalıyız. Dünya ticareti geçen sene düşüş yaşadı ama bu sene büyüme yaşanacak, bu büyümede ülkemizin hakettiği yerde olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştiren sektör kimya sektörü oldu"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi süreciyle geçen 2020 yılını geride bırakıp, İhracatın yılı olan 2021'e oldukça başarılı bir giriş yaptık. Pek çok olumsuz beklentinin aksine, ülkemiz 2020 yılında yüzde 1,8; 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdü. İhracatımız, bu büyümeye oldukça değerli katkılar veriyor. 2020 yılında tüm dünya pandemi gündemiyle mücadele ederken; biz ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları aşarak 169,6 milyar dolarlık ihracata imza attık. 2021 yılına, yeni normale; çok öncesinde zaten hazırdık. Son 6 ayın 5'inde ihracat rekoru kırarak; hedeflerimizi daha da yukarı çektik. Son on iki ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız. Mayıs ayında, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracatla Kimyevi Maddeler ve Mamülleri sektörümüz oldu. Sektörümüzün tüm ihracatçılarını bu başarılı performans için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bu sene ihracat hedefimiz 21 milyar dolar"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister,Mayıs ayında toplam ihracat rakamları içinde sektörel bazda kimya sektörümüz, en çok ihracat yapan sektör olarak 1'inci sıraya yükseldi. Açıklanan rakamlara göre Geçen senenin aynı ayına oranla, kimya sektörü olarak ihracatımızı yüzde 80 oranında artırarak, 2 milyar 130 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yine geçen senenin ilk 5 ayına oranla, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 35'lik bir ihracat artış oranı kaydederek, kimya sektör ihracatımız, 9.6 milyar dolara ulaştı. Bu seneyi 21 milyar doların çok üstüne çıkarak bitireceğimizi düşünüyoruz. Buna göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL

Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu
Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu

İstanbul, Pandemi, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kimya sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu - Son Dakika Ekonomi


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