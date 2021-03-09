"Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" webinarı - Son Dakika

"Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" webinarı

09.03.2021 19:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, farklı sektörlerden toplam 919 ürünün öncelikli olarak belirlendiğini ifade ederek, "Orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da kritik öneme sahip bu ürünleri ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, farklı sektörlerden toplam 919 ürünün öncelikli olarak belirlendiğini ifade ederek, "Orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da kritik öneme sahip bu ürünleri ve 300'e yakın yenilikçi teknoloji alanına ilişkin projeleri desteklemek istiyoruz." dedi.

Kimya, tıbbı cihaz, ilaç ve dişçilik alanlarını kapsayan ürünler ile bu ürünlerin yatırımında verilecek desteklerle ilgili detaylı bilgiler, "Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" webinarında ele alındı.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. Ar, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilk bilgilendirme toplantısını İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile kimya sektörü için yaptıklarını söyledi.

Buradan aldıkları motivasyon ve enerji ile çeşitli sektörlere yönelik bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini bildiren Ar, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizde çok güçlü bir istek, motivasyon ve ihtiyaç ortaya çıktığını görüyoruz. Sanayicilerimiz, öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünler için 2021 yılında hangi dönemde hangi sektör için çağrıya çıkacağımızı taslak da olsa web sitemizden girip görebilir. Farklı sektörlerden toplam 919 ürün öncelikli olarak belirlendi. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da kritik öneme sahip bu ürünleri ve 300'e yakın yenilikçi teknoloji alanına ilişkin projeleri desteklemek istiyoruz."

"Kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ürün grubu için Mayıs-Haziran 2021'de çağrıya çıkılması planlanıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan Erten de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ilgili sunumunda, kimya sektörünün başından beri program kapsamında olduğunu, pilot uygulamanın makine sektörü için de yapıldığını, şimdi ise orta-yüksek ve yüksek teknolojili olan, kimya da dahil diğer sektörler için uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacıyla Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik olduğunu aktaran Erten, şöyle devam etti:

"Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önem taşıyan ürünler arasından nitelik, kod veya teknolojilere göre Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ile belirlenen ürünlerin üretiminin artırılmasını, bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılmasını hedefliyoruz.

Kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ürün grubu için Mayıs-Haziran 2021 döneminde çağrıya çıkılması planlanıyor. Öncelikli ürünlerin temel seçim kriterleri olarak, cari açığa katkısı ve ihracat potansiyeli, ürün karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri bağlantılarını değerlendiriyoruz. Ürün listesinde 12 haneli GTİP kodlarının yanı sıra yenilikçi teknoloji alanları da bulunuyor. Yenilikçi teknoloji alanları, TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge faaliyetlerinde öne çıkan başlıklar ve geleceğin teknolojileri değerlendirilerek oluşturuldu. Sanayicilerimiz öncelikli ürünler ve yenilikçi teknoloji alanları için yapılacak ön başvuruları ilgili sektörlerde çağrıya çıkıldığında yapabilir. Başvuru ve değerlendirme süreci www.hamle.gov.tr sitesi üzerinden yürütülüyor. Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabiliyor. Şahıs şirketleri yararlanamıyor."

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise Şubat 2021 ihracat rakamlarına göre, kimya sektörünün 2019 yılından bu yana toplam ihracat baz alındığında üst üste ikinciliğini koruduğunu söyledi.

Salgın sürecinden Türk ekonomisinin de etkilendiğini ifade eden Pelister, "Sektörel açıdan baktığımızda hedef ihracat rakamlarımıza en çok yaklaşan sektörlerin başında geliyoruz." dedi.

İstanbul, Türkiye, İhracat, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' webinarı - Son Dakika Ekonomi


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