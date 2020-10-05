Kimya sektöründen eylülde 1,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Kimya sektöründen eylülde 1,6 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın eylül ayında 1 milyar 638 milyon dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında 206 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci sırada yer aldı.

Kimya sektöründen eylülde 1,6 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Bu yılın eylül ayında 1 milyar 638 milyon dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında 206 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci sırada yer aldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektörü, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 12,69 daralarak 13,1 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Eylül ayında en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında kimya sektörü 206 ülke ve bölgeye yaptığı 1 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu

Açıklamaya göre, Irak, eylülde en çok ihracat yapılan ülke oldu. Irak'ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, İsrail, Yunanistan ve Rusya oldu.

Irak'a yapılan kimya ihracatı eylülde 105 milyon 412 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeye en çok "plastikler ve mamulleri", "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "yıkama müstahzarları", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler", "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "gübreler", "yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler" ve "anorganik kimyasallar" ihraç edildi.

Eylülde en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildi

Geçen ay kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 588 milyon 533 bin 203 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 248 milyon 586 bin 698 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun ihracatı 133 milyon 477 bin 670 dolarla üçüncü sırada konumlandı.

Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabunu takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise "anorganik kimyasallar", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "muhtelif kimyasal maddeler", "yıkama müstahzarları" ve "organik kimyasallar" oldu.

Alt sektörlerde en çok artış muhtelif kimyasal maddeler sektöründe olurken en fazla daralma ise mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ilk 10 içinde 7 ülkeye kimya ihracatı arttı

Bu arada, 2020 yılı dokuz aylık dönemde ise en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve Belçika oldu.

Aynı dönemde bu ilk 10 ülke arasında Hollanda, İtalya ve İspanya dışında 7 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış kaydedildi.

"ABD ve İspanya'ya yapılan kimya ihracatı yüzde 100'ün üzerinde arttı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Bu yıl eylül ayı kimya sektörü ihracatımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,15 daralarak 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayına göre ise yaklaşık yüzde 18'lik bir artış oldu. Eylül ayında 206 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör olduk." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında ilk on arasında yer alan ABD ve İspanya'ya yapılan kimya ihracatının yüzde 100'ün üzerinde artışla dikkati çektiğini belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkilerini en aza indirmek üzere üretmeye devam ediyoruz ve ihracatımızdaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. İhracattaki kaybımızı dokuz ayda yüzde 12'lere kadar indirdik. İnşallah önümüzdeki son çeyrekte de beklentimiz bu açığı en aza indirmek ve kapatmak olacak. Yeni Ekonomi Programı'nda da açıklanan beklenti ve hedeflerin uygulamaya geçmesiyle bu yılı pozitif olarak tamamlamayı ve önümüzdeki yıla güzel bir başlangıç yapmayı diliyoruz. Diğer sektörlere ham madde, yarı mamul veya mamul veren kimya sektörü olarak da her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınması için öncü olmaya ve daha çalışmaya devam edeceğiz. İhracatçılarımızın beklediği en önemli gelişme ise finansal desteklerde sektörümüze tanınacak ayrıcalık ve finansmana ulaşımın kolaylaştırılması olacaktır."

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, İspanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimya sektöründen eylülde 1,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

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