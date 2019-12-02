Kimya sektöründen ihracatta rekor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak devam ettiren kimya, üst üste başarıya imza atıyor. En fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya, geçen ay 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla ilk sırada yer aldı.

Kimya sektörünün Kasım 2019 ihracatı, yüzde 23 artışla 1,83 milyar dolar oldu. Sektörün 11 aylık ihracatı ise yüzde 18 artışla 18,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü, 11 ayda ulaştığı ihracat rakamı ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

"20 milyar dolar ihracatı yıl sonunda aşarak yeni bir rekor daha kırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüz, kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı. Bununla birlikte tüm sektörler arasında, 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da önemli bir başarıya imza attık. Kimya sektörümüzün şimdiye kadarki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılındaki 17 milyar 851 milyon dolardı. Bu yılın 11 ayında bu rakamı aşarak 18,8 milyar dolarlık ihracatla bizi gururlandıran ve bu büyük başarıda emeği olan firmalarımız başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerimiz ile paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

Hedefledikleri 20 milyar dolar ihracatı yıl sonunda aşarak yeni bir rekor daha kırmak istediklerini belirten Pelister, "Yüzde 0,9 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimimizin kararlı çalışmalarının yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu gelişmeler bize, gelecek konusunda umut vadediyor." ifadelerini kullandı.