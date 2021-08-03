Kimya sektöründen şirketleri AB'ye taşıyacak

Türkiye'nin kimyevi ürünler ihracatı ilk altı ayda yüzde 38'lik artışla 11,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ivmelenme, sektörün hizmet ihraç edebilecek oyuncularına da ilham oldu. Hem Türk hem de AB kimya mevzuatları konularında danışmanlık hizmeti veren Onay Mühendislik, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısındaki Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üye olduğunu duyurdu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri, ihracattaki payıyla dikkat çeken sektörler arasında yer alıyor. TİM verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 2021'in ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 11,9 milyar dolara ulaştı. Kimyevi ürünlerin ihracatındaki artışa paralel olarak bu alandaki hizmet ihracatını hareketlendirmek isteyen şirketlerden de önemli adımlar geliyor. Son olarak hem Türk hem de AB kimya mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti veren Onay Mühendislik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üye olduğunu duyurdu.

"ÜLKE EKONOMİSİNE VE İSTİHDAM HEDEFLERİNE KATKIDA BULANMAYI HEDEFLİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Onay Mühendislik Genel Müdürü Kutlu Altun, "İşimizi severek yapıyoruz. Üretici, ithalatçı ve ihracatçı müşterilerimize, kimya mevzuatları alanında sertifikalı ve Bakanlıklarca yetkilendirilmiş uzman personellerimizle hizmet veriyoruz. Hem ülkemizde üretilen hem de yurt dışından ülkemize gönderilen kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kayıtlarını, yine Bakanlıkça yetkilendirilmiş ekibimizle yapıyoruz. Hizmet kalitemizi artırmak için tüm güncel mevzuatları takip ediyoruz. Bakanlıklarla iletişime geçiyor ve müşterilerimizin karşılaşması muhtemel sorunlarını çözüyoruz. TİM üyeliği ile de yurt dışındaki müşterilerimize verdiğimiz hizmetler karşılığında, özelikle Avrupa Birliği ülkelerindeki kimya sektöründe dünya lideri olan şirketlerle anlaşmalar yaparak ülkemiz ekonomisine ve istihdam hedeflerine katkıda bulanmayı hedefliyoruz" dedi.