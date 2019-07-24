Kimya sektörüne Ar-Ge desteği
1 saat önce
11. Kalkınma Planı'na göre, kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.
11. Kalkınma Planı'na göre, kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:32
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