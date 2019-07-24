Son Dakika Haberleri: Kimya sektörüne Ar-Ge desteği
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Kimya sektörüne Ar-Ge desteği

1 saat önce

11. Kalkınma Planı'na göre, kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.

Kimya sektörüne Ar-Ge desteği, System.String[]
11. Kalkınma Planı'na göre, kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:32 
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