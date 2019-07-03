Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı

Kimya sektörü, bu yılın ilk altı ayında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83'lük bir büyüme yakaladı.

Kimya sektörü, bu yılın ilk altı ayında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83'lük bir büyüme yakaladı.

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