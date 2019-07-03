Son Dakika Haberleri: Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı
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Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı

1 saat önce

Kimya sektörü, bu yılın ilk altı ayında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83'lük bir büyüme yakaladı.

Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı , System.String[]
Kimya sektörü, bu yılın ilk altı ayında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83'lük bir büyüme yakaladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 
İhracat, Ekonomi
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