Kimya sektörünün mart ayı ihracatı yüzde 3 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin kimya sektörü ihracatının martta 1 milyar 557 milyon dolar olduğunu belirterek, "Geçen yılın mart ayına göre yüzde 15,6'lık azalma olurken, Şubat 2020'ye baktığımızda yüzde 3'lük bir artış görüyoruz." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamada kimya sektörünün ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, tüm dünyanın yaşadığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin kimya sektöründe de görüldüğünü ifade etti.

Pelister, "Mart ayında 1 milyar 557 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirirken üç aylık kimya ihracatımız ise 4 milyar 771 milyon dolara ulaştı. Geçen senenin mart ayına göre yüzde 15,6'lık bir azalma olurken bu yıl bir önceki aya baktığımızda yüzde 3'lük bir artış görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatı durdurmadıklarını ve Ticaret Bakanlığının önerileri doğrultusunda farklı lojistik kanalları kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Pelister, şunları kaydetti:

"Özellikle bu süreçte demir yolu, hava kargo taşımacılığı ve deniz yolu daha fazla öne çıkıyor. Kara yollarında ise temassız ticaret yapılıyor. Bu kritik dönemde önemli olan öncelikle insan sağlığı ve ülkemizin ihtiyaçları. Biz de İKMİB olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz. Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörünün birliği İKMİB olarak elimizi taşın altına koyduk ve çatı kuruluşumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başlattığı üretim seferberliği kapsamında 100 bin litre dezenfektanı TİM adına Sağlık Bakanlığımıza, hastanelerimize ve Türk Kızılayı'na teslim ettik."

Pelister, PAGDER iş birliği ile İKMİB olarak 100 bin adet sağlık siperini de Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini bildirerek, "Böyle dönemlerde milli dayanışmanın önemine inanıyoruz. Bu süreç bittiğinde kayıplarımızı telafi etmek ve ihracatımızı artırmak için daha çok çalışacağız. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için kimya sektörü olarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda

İKMİB verilerine göre, Hollanda, Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Bu dönemde Hollanda'yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, Ukrayna, İspanya, Romanya, İngiltere, İsrail, İtalya ve Mısır şeklinde sıralandı.

Hollanda'ya yapılan kimya ihracatı martta 104 milyon 999 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Hollanda'ya en çok "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri", "plastikler ve mamulleri", "uçucu yağlar", "kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "anorganik kimyasallar", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "yıkama müstahzarları" ihraç edildi.

Hollanda'yı takip eden ABD'ye 83 milyon 255 bin dolarlık, Almanya'ya 79 milyon 230 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ilk 10 ülke ise Hollanda, İtalya, Almanya, Irak, ABD, Belçika, İspanya, Mısır, İngiltere ve İsrail olarak sıralandı.

Geçen ay en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildi

Geçen ay kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 514 milyon 596 bin 563 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 341 milyon 688 bin 677 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 131 milyon 939 bin 440 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "yıkama müstahzarları" ve "organik kimyasallar" oldu.