Kimya şirketi 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı

Kimya şirketi Ak-Kim Kimya, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) denetiminden geçerek, Kovid-19 güvenli üretim belgesi' aldığını duyurdu. Belgenin çok değerli olduğunu söyleyen Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, "Düzenli olarak dezenfekte ettiğimiz fabrikalarımızda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyumu en üst seviyede tutuyoruz" dedi.

Türkiye'nin öncü kimyasal madde üreticilerinden Ak-Kim Kimya, Yalova'daki üretim tesisleri için TSE'nin denetimlerinden geçer not aldığını açıkladı. Tesislerdeki koronavirüs önlemlerini inceleyen uzmanların, denetimlerin ardından şirkete, 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verdiği aktarıldı.

"BÜTÜN ÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYDE UYGULANIYOR"

Çamaşır suyundan deterjana, el ve banyo sabunundan dezenfektana kadar çok sayıda hijyenik malzemenin ham maddesini üreten şirkette, periyodik olarak normale dönüş planı hazırladıklarını söyleyen Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, "Fabrikamızda çalışan ve toplum sağlığına yönelik tedbirler devam ediyor. Çalışanlarımızın ve birinci derece yakınlarının bu süreçteki kaygılarını yönetmek adına nisan ayında devreye aldığımız psikolojik destek hattına yeni hizmet araçları da ekledik. Çalışma arkadaşlarımızın evden çıktığı andan eve dönüşlerine kadar geçen bütün süreçlerde ve yaşam alanlarında gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor. Düzenli olarak dezenfekte ettiğimiz fabrikalarımızda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyumu en üst seviyede tutuyoruz. 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi', önlemlerimizin sonuç verdiğini göstermesi açısından çok değerli" diye konuştu.