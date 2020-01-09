Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor - Son Dakika

Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, temizlik ve kozmetik malzemeleri üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de mesleki anlamda geleceğe hazırlanıyor.

Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, temizlik ve kozmetik malzemeleri üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de mesleki anlamda geleceğe hazırlanıyor.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, temizlik ve kozmetik malzemelerinin üretildiği atölye oluşturuldu.

Kimya teknolojileri bölümünden 150 öğrenci ile 10 öğretmenin çalıştığı atölyede üretilen sıvı el sabunu, kıvamlı çamaşır suyu, camsil, yüzey temizleyici, köpük sıvısı, bulaşık deterjanı, parfüm ve kolonya gibi ürünler kamu kurumlarına satılarak okulun döner sermayesine 5 ayda 162 bin lira katkı sağlandı.

Okulun müdürü Murat Güldez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çerkezköy Kaymakamlığı ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla 100 bin liralık bütçeyle atölye oluşturduklarını söyledi.

"Bu yıl hedef 2 milyon lira ciro"

Atölyedeki üretimlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Güldez, "Birinci önceliğimiz, 2023 eğitim vizyonu kapsamında öğrencilerimizin teorik eğitimlerini pratiğe dökerek, buradan mezun olduklarında piyasada çok rahat iş bulmaları ve kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesidir. Öğrencilerimizi üretimde tutmak en önemli önceliğimiz." dedi.

Güldez, atölyede ürettiklerini Tekirdağ genelindeki okullar ve çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra ilçedeki fabrikalara sattıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"2020 yılında hedefimiz 2 milyon lira ciro elde etmek. Bu anlamda Trakya Kalkınma Ajansı ile yapılan projenin kabulü ile tam otomatik bir sistemle üretimler devam edecek. Hem temizlik hem kolonya hem de parfümeri anlamında çok geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceğiz. Planlarımız arasında, okul satış mağazası kurmak var. Böylelikle halka da satış yapmış olacağız."

"Çalışma hayatını öğreniyoruz"

Öğrencilerden Samet Coşkun ise derste öğrendiklerini atölyede uygulama fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Ürettikleriyle okula katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Coşkun, "Erken yaşta çalışma hayatı ve iş disiplininin önemini fark ediyoruz. Ürünlerimizi satarak döner sermayemize destek oluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Betül Özkaya da atölyedeki çalışmaları sayesinde liseyi bitirdikten sonra deneyimli bireyler olarak çalışma hayatına atılabileceklerini ifade etti.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır

Son Dakika Haberleri
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:56 "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 17:58:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]