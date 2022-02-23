Kimya tesisi gibi çalışan lise, buz çözücü solüsyon üretimine de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kimya tesisi gibi çalışan lise, buz çözücü solüsyon üretimine de başladı

23.02.2022 11:37
Kimya tesisi gibi çalışan lise, buz çözücü solüsyon üretimine de başladı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kış günlerinde yollarda ve araç camlarında kullanılmak üzere buz çözücü solüsyon üretti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kış günlerinde yollarda ve araç camlarında kullanılmak üzere buz çözücü solüsyon üretti.

Salgın boyunca kolonya, dezenfektan, sprey el antiseptiği gibi ürünlerin imalatını gerçekleştiren kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, okulda aldıkları teorik eğitimleri beceriye dönüştürüyor.

Kapaklı Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AA muhabirine, öğrenciler tarafından salgın boyunca ortaya konan 17 ürünün, Kapaklı ve çevre ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildiğini söyledi.

Danışmaz, meslek liselerinin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimiz fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler mesleki eğitim almalarının yanında yaptıkları üretimlerle de mesleki tecrübe kazanıyor. Öğrenciler okulu bitirdikten sonra da ara elaman değil aranan elemanlar oluyorlar. Okulumuz bugüne kadar birçok ürün üretti. Salgın döneminde öğrencilerimiz sürekli çalıştı. Şimdi de buz ve kar çözücü solüsyon üretmeye başladılar. Ürünler ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıtılacak."

Okulun müdür yardımcısı Rıza Karabulut da öğrencilerin salgın sürecinde önemli çalışmalar yaptığını, temizlik malzemesi, kolonya, el ve cilt antiseptik dezenfektanı gibi ürünlerin illere, ilçelere, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldığını dile getirdi.

"Günde 2 ton buz çözücü üretme kapasitesine sahibiz"

Okulda üretime hiç durmadan devam ettiklerini belirten Karabulut, ürün yelpazelerine kattıkları buz çözücü solüsyonla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bu ürünler genelde eskiden sodyum klorür yani halk arasında yemek tuzu olarak bilinen, sodyum klorür tuzu kullanılıyordu. Fakat bunun yoldaki yapılara zarar verdiğini öğrendik. Biz bu tuzu kullanmadık. Bunun yerine kalsiyum klorür, magnezyum klorür tuzlarını tercih ettik. Gelen siparişler üzerine günde 2 ton buz çözücü üretme kapasitesine sahibiz. Ayrıca bu solüsyonlar sadece yollar için değil, araç camlarında oluşan buzlanmaların çözülmesinde de kullanılıyor. Bu üretimlerden öğrencilerimiz para da kazanarak harçlıklarını çıkarıyor. Ekonomik olarak kendilerine destek oluyor."

Öğrencilerden Metin Döğer ise insanların faydalanabileceği bir ürün yaptıkları için mutlu olduklarını, ürettikleriyle el becerilerini geliştirip harçlık da kazandıklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı

Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Tragger, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimya tesisi gibi çalışan lise, buz çözücü solüsyon üretimine de başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kimya tesisi gibi çalışan lise, buz çözücü solüsyon üretimine de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement