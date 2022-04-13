Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

13.04.2022 13:05
Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti

KONYA'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden Atilla Ö., polis tarafından yakalandı.

KONYA'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden Atilla Ö., polis tarafından yakalandı. Pazarlamacılık yapan Atilla Ö. tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada Atilla Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, Atilla Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Atilla Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

?


Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti
Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti
YORUMLAR
500
Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı Son dakika: Konya'da uyuşturucu operasyonunda biri kimyager 2 şüpheli yakalandı Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı Son dakika... Oyuncak ayının içindeki uyuşturucu, polisin gözünden kaçmadı

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:14:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu imal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement