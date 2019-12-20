Kimyasal atık kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimyasal atık kaldırılıyor - Son Dakika

Kimyasal atık kaldırılıyor

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan ve AFAD tarafından yapılan incelemede kimyasal atık malzeme olduğu tespit edilen 10 kamyon atık, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılıyor.

Kimyasal atık kaldırılıyor, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan ve AFAD tarafından yapılan incelemede kimyasal atık malzeme olduğu tespit edilen 10 kamyon atık, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılıyor.


İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, Karamürsel yolundaki eski çöplüğe yaklaşık 10 kamyon dolusu atık döküldüğü tespit edilmişti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alırken, savcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İnceleme yapmak üzere gelen AFAD ekipleri, atıkların kimyasal bazlı olduğunu belirleyince, atıkların halk sağlığına zarar vermemesi için savcılık tarafından atıkların kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine kimyasal atıkların bertarafı yetkisini elinde bulunduran Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı bir firma ile anlaşarak, atıkların kaldırılması işlemine başladı. Bertaraf için Kocaeli'ne 2 TIR atık gönderilirken, çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan atıkları döken kişi veya firmanın tespiti için çalışmalar sürerken, soruşturma savcılık tarafından yürütülüyor. - BURSA

Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar
Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ABD'li Müslüman vekilden, Türkiye karşıtı karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
23:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyona ezdirmedik cümlesini laf olsun diye kurmuyoruz" - Son Dakika
23:36 Göksun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:43:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimyasal atık kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]