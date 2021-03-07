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Kimyasal atık yüklü tırda yangın

Yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Olay Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde bulunan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölyaka Yeşil Mahallesi'nde bulunan tır parkında park halindeki 41 SN 713 plakalı kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dorsede ki kimyasal yüklü malzemeler çevredeki dozerlerin yardımı ile boşaltılırken, yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Tırın dorsesi ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ise Gölyakalı Samet Kalyoncu tarafından kaydedildi.