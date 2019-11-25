Kimyasal biyolojik ve şarbon alarmında numuneler Ankara'ya gönderildi

Aksaray'da mektup zarfını açtıktan sonra kaşınmaya başlayan ailenin ihbarı üzerine kentte kimyasal, biyolojik ve şarbon alarmına neden olduğu gerekçesiyle 4 kişilik aile ve komşu olan 1 kişi hastanede karantina altına alındı. AFAD ekipleri olay yerinden ve 5 kişiden aldığı numuneleri bugün sabah sağlık müdürlüğü aracılığıyla Ankara'ya gönderdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 704. Sokak'ta bulunan İnci Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen zarfı evinde açan aile zarfı açtıktan sonra kaşınmaya başlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine kimyasal madde alarmına geçen AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ve polis ekipleri 'kimyasal madde alarmı' verdi. Hacı Hasanlı Mahallesi 704 Sokak'ta bulunan İnci Apartmanı'nda yaşanan olayda olay yerine ilk gelen polis ekipleri, zarfı açan aile hariç tüm apartman sakinlerini tahliye etti. Apartmanda sadece 4 kişilik mektubu açan aile ve onlarla iletişime geçen bir komşuları olmak üzere 5 kişi apartmanda bekletildi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek apartman içinde 5 şahıs üzerinde kimyasal ve biyolojik ölçümü yaptı. Ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlamayan AFAD ekipleri, tedbiri elden bırakmayarak 5 kişiyi apartman önüne kurduğu arındırma çadırına aldı. Teker teker çadıra alınan 5 kişi üzerleri soyularak arındırma sıvı maddeleri ile yıkandı. Elbiseleri özel torbalara alınan 5 kişi daha sonra AFAD ekiplerinin verdiği kıyafetlerle çadırdan çıkartılarak ambulanslara taşındı. 5 kişi arındırma işleminin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada karantina altına alındı.



Numuneler sabah Ankara'ya gönderildi



AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, bekleme sürecine geçtiklerini belirterek, "Dün olay yerini tamamladık zaten. Olayın gerçekleştiği daireyi emniyet müdürlüğü personelleriyle mühürledik, kullanıma kapattık. Ailelerimiz şu anda araştırma hastanesinde kontrol altında tutuluyorlar. Kan testleri falan yapıldı, genel kontroller yapıldı. Ailelerimizde de çok şükür bir sıkıntımız yok şu anda. Bekleme sürecine geçtik. Sabah aldığımız numuneyi salık müdürlüğüne teslim ettik. Sağlık müdürlüğümüzde bir görevli ve bir araçla birlikte Ankara'ya yetkili kuruma gönderdi, şu anda yolda. Bugün Ankara'da olacağını düşünüyoruz ve öğleden sonra numunelerimizin testleri herhalde biter. Öyle tahmin ediyoruz" diye konuştu.



"Süreci ve aileyi takip ediyoruz"



AFAD Müdürü Türkmen, Ankara'dan gelecek sonuçlara göre hareket edeceklerini belirterek, "Oradan bize gelecek bilgiye göre hareket edeceğiz. Eğer numunemiz negatif çıkarsa bunu başkanlığımızla paylaşacağız. Daha donanımlı teknik kapasitesi daha yüksek bir ekip isteyeceğiz. Ailemize eve almadan önce evinde bir arındırılması gerekiyor. Eğer negatif çıkarsa bir sorunumuz yok zaten aileyi evlerine alacağız. Şu anda süreç devam ediyor, süreci takip ediyoruz, aileyi takip ediyoruz, numuneleri takip ediyoruz. Şu anda çok büyük bir sıkıntı olmadığı gözüküyor. Ama numune test sonuçlarına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Hem fiziksel hem de kan testleri normal görünüyor"



Yarın net olarak durumun sonuçlanacağını tahmin ettiklerini belirten AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, "Sanırım Salı günü, yarın olayı net bir şekilde sonuçlandıracağız. Kan testleri normal çıktı, olağan dışı her hangi bir şey gözlenmiyor. Hem fiziksel olarak, hem kan testi ve hem de diğer testlerde her hangi bir bulguya rastlanmadı. Ankara'dan gelen cevaba göre hareket edeceğiz. Ankara'dan gelen test sonucu bizim için çok önemli. Bizim bundan sonraki çalışmamızı yönlendirebilecek bir test sonucu olacak. Test sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi. - AKSARAY